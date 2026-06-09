これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上越市・糸魚川市・妙高市に濃霧注意報が発表されています。



10日(水)午前中にかけて濃いキリによって見通しが悪くなるおそれがあります。車を運転する際はご注意ください。



◆9日(火)これからの天気

いま雨の降っているところも、午後は次第に止むでしょう。上・中・下越は雨が止んだ後も雲に覆われやすいものの、夜は佐渡市で晴れ間が戻りそうです。



降水確率は、阿賀町と湯沢町は夜にかけて30～40%とやや高くなっています。



◆9日(火)の予想最高気温

最高気温は、19～21℃の予想です。

昨日より5℃前後低く、4月下旬～5月中旬並みでしょう。



肌寒く感じられるところもありますが、湿度が高く電車の中などではやや蒸し暑く感じられるかもしれません。調節のしやすい服装でお過ごしください。