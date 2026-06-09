安達祐実、“レジェンド俳優”と12年ぶりに共演 再会2ショットに反響「可愛い」「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」
俳優の安達祐実（44）が7日、自身のインスタグラムを更新。9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）にゲスト出演することを報告した。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
安達は「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」とつづり、MCを務める“レジェンド”俳優でタレント・黒柳徹子（92）との2ショット写真を披露。
5月27日の投稿では黒柳の写真がプリントされたデザインTシャツを着た姿を披露しており、待望の再会だったことがうかがえる。
コメント欄には「絶対観なくては」「楽しみですね」「少し前に徹子さんのTシャツ着てたのは匂わせだったんだね 2人ともおしゃれで可愛い」「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」「衣装も可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
安達は「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」とつづり、MCを務める“レジェンド”俳優でタレント・黒柳徹子（92）との2ショット写真を披露。
5月27日の投稿では黒柳の写真がプリントされたデザインTシャツを着た姿を披露しており、待望の再会だったことがうかがえる。
コメント欄には「絶対観なくては」「楽しみですね」「少し前に徹子さんのTシャツ着てたのは匂わせだったんだね 2人ともおしゃれで可愛い」「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」「衣装も可愛い」などと、さまざまな反響が寄せられている。