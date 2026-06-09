戸田恵梨香、地元・神戸にある行きつけの店明かす おすすめメニューに声弾ませ「おいしいんですよ…」
俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。地元・神戸の行きつけの店を明かした。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを振り返った。
兵庫県神戸市出身の戸田は番組内で家族で訪れた思い出のスポットを語る場面もあり、「神戸帰ったら、必ず行きたいのが『三田屋』さんと『英國屋』さん！」と明かした。
英國屋の思い出を「シフォンケーキを目的に家族でいつも行っていました」と振り返り、三田屋について戸田はハムのオードブルが大好物だとし、「このサラダ、おいしいんですよ…」と笑みを浮かべ、「両親の気分が乗った時に行く」と声を弾ませた。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
この日番組では戸田の20年以上の俳優人生を語ったほか、厳格な家庭での驚きのエピソードを振り返った。
兵庫県神戸市出身の戸田は番組内で家族で訪れた思い出のスポットを語る場面もあり、「神戸帰ったら、必ず行きたいのが『三田屋』さんと『英國屋』さん！」と明かした。
英國屋の思い出を「シフォンケーキを目的に家族でいつも行っていました」と振り返り、三田屋について戸田はハムのオードブルが大好物だとし、「このサラダ、おいしいんですよ…」と笑みを浮かべ、「両親の気分が乗った時に行く」と声を弾ませた。