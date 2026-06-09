M!LK・吉田仁人、2ndソロEP『東京』リリース＆全編ワンテイクMVも公開 リリースパーティーでは弾き語りも
人気上昇中の5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーとしてグループを牽引し、高い歌唱力で存在感を放つ吉田仁人が2枚目となるソロEP『東京』をリリースし、収録曲「東京」のミュージックビデオを公開した。
【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ
公開された「東京」のミュージックビデオは、全編ワンテイクカットで撮影されている。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩いている吉田の姿が印象的に描かれており、その顔はどこか不安を抱えているように見えるが、吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を表現している。
EP『東京』は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、吉田仁人が全曲の作詞作曲を手がけている。東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガー・ソングライター吉田仁人の新たな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。
さらに、EP『東京』の発売を記念し、吉田にとって初となるリリースパーティーが開催された。「東京」をはじめ、同作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露、さらに弾き語りで「カーテン」「オレンジ」を歌唱し、アーティストとしての一面も見せた。
M!LKは5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行中。第1弾「アイドルパワー」のプロモーションビデオも大きな反響を呼んでおり、第2弾として曽野舜太と山中柔太朗のユニット楽曲のリリースが予告されている。
【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ
公開された「東京」のミュージックビデオは、全編ワンテイクカットで撮影されている。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩いている吉田の姿が印象的に描かれており、その顔はどこか不安を抱えているように見えるが、吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を表現している。
さらに、EP『東京』の発売を記念し、吉田にとって初となるリリースパーティーが開催された。「東京」をはじめ、同作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露、さらに弾き語りで「カーテン」「オレンジ」を歌唱し、アーティストとしての一面も見せた。
M!LKは5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行中。第1弾「アイドルパワー」のプロモーションビデオも大きな反響を呼んでおり、第2弾として曽野舜太と山中柔太朗のユニット楽曲のリリースが予告されている。