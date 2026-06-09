俳優岡田准一（45）が9日、都内で、マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会にワールドマックの“岡田監督”として出席した。

マクドナルドは「FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストラン」として、開催を記念して、同大会が開催される北中米をイメージした、日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」全8種類の商品を今月17日から全国の店舗で期間限定販売する。

今月16日から放映される新TVCM「代表発表」編では、岡田が“岡田監督”として「VIVA！ワールドマック」の監督に就任。代表メンバー発表に臨む内容に「時期も同時期だったので、緊張しました」。撮影では「僕なりにいろんな、世界中の監督を見て、この時はこの監督をイメージした」と明かし、「演じわけをしてみたので、監督像を想像してみてもらえたらうれしい」とアピールした。

この日は新商品「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「マックフィズブルーエナジー」を試食。「食欲が湧いてくる香りとコクがあるので、これを食べて応援したい。マックフィズもアルギニンが入っていて、シャキッとします。これからの季節にピッタリ」と絶賛した。

「FIFAワールドカップ2026」はまもなく開幕する。日本代表の予選リーグ初戦となるオランダ戦（15日日本時間5時）の見どころについて「ボールを持っていない人の動き」とフリップで回答。「動き出しが早い選手は位置の取り方がうまい。大変なことを大変に見せない人が良い仕事ができるひとだと思っているので、そんなところも見ると楽しめるんじゃないかと思います」と監督らしいコメントで締めた。