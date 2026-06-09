「病院に行かずに、あの薬が薬局で買えるようになった！」

いま、医療界で大きな地殻変動が起きている。

長年、医師の処方箋が必要だった薬が次々と市販化に切り替わる流れにある。

なかでも話題なのが、ED治療薬「シアリス（成分名・タダラフィル）」と、睡眠障害治療薬「ロゼレム（成分名・ラメルテオン）」だ。

「恥ずかしさから受診をためらっていた人にとって、生活の質（QOL）を劇的に上げるチャンスです。正しく使えば、これ以上ないほど効果を発揮してくれる薬であることは間違いありません」

そう語るのは、ED治療や男性更年期障害の診療を専門とする、くぼたクリニック院長の窪田徹矢医師だ。

薬としての実力は折り紙付き。だからこそ――市販化によって「手軽なサプリ感覚」で扱われ、リスクが置き去りになることを窪田医師ら、医療の現場は危惧している。

「週末薬」の圧倒的実力と一発アウトの「併用禁忌」

シアリスは最大で効果36時間が持続することから「週末薬（ウィークエンド・ピル）」と呼ばれる、極めて有用なED治療薬だ。重篤な副作用があるわけではなく、医療現場でも広く信頼され、多くの悩める男性を救ってきた。

だが、窪田医師は「安全性が高い薬であることと、『誰でも自由に使っていい薬』であることは違います」と釘を刺す。

シアリスの最大のリスクは、狭心症などの治療に使われる「硝酸薬」との併用だ。

「ニトログリセリンや硝酸イソソルビドなどを服用している患者がシアリスを飲むと、急激な血圧低下を起こす危険があります。問題は患者さん自身が、自分が服用している薬を正確に理解していないこと。お薬手帳を持ってこない、見ていない人が少なくない。

自分の服用薬を理解していなければ、危険な飲み合わせもわかりません。今後は自己申告だけで販売されることになります。それで本当に安全確認ができるのか、現場ではかなり不安があります」（以下、「」は窪田医師）

ED（勃起不全）という症状そのものが、重大疾患のサインであるケースも少なくない。

「EDの原因が糖尿病や動脈硬化、高血圧などの血管障害だったというケースもありますからね。医療機関なら薬を出すだけでなく背景にある疾患のチェックもしています。それが薬局で『買って終わり』になると、SOSサインが見逃されてしまう恐れがある」

「自然な眠りを誘う」に潜む盲点

７月からの市販が決まり、注目されているのがロぜレムだ。医療現場では安全性の高い薬として知られ、「自然な眠りを誘う」と評価されている。

「ロゼレムの成分・ラメルテオンは睡眠ホルモンのメラトニンと同じように作用し、体内時計を整えて自然な眠気を促してくれます。脳の働きを強く抑える従来の睡眠薬とは違い、依存性や耐性も生じにくい」

安全性の高い薬だが、「知っておくべき一線」はある。

「抗うつ薬のフルボキサミン（デプロメール、ルボックス）との併用は禁忌です。併用するとラメルテオンの血中濃度が大幅に上昇し、強い眠気や過度の鎮静、めまい、ふらつきなどの副作用が表れるおそれがあります。販売の際には薬剤師が十分に確認する必要があります。

服用した翌朝にも眠気やふらつきが残るリスクがあります。アルコールと併用すると眠気や注意力の低下、判断力の低下、転倒リスクの増加など、予期せぬ副反応が強く表れる可能性があります。自動車の運転や危険を伴う作業を行う人は特に注意が必要です」

服用後も不眠が続く場合は要注意だ。

「うつ病、睡眠時無呼吸症候群、更年期障害などが不眠の陰に隠れていることが少なくないのです。『眠れないから飲む』……その先に進むために、リスクに対する意識が必要不可欠です」

シアリスもロゼレムも優れた薬であることは間違いない。これら良薬を市販で「安全に流通させる」ための最大のハードルは、薬局店頭でのチェック体制にある。

「自分が飲んでいる他の薬の正式名称を知らない患者さんは少なくありません。自己申告だけで本当に100%の安全確認ができるのか、という現場の不安もあります」（窪田医師）

シアリスの場合、ED治療薬という商品の性質上、「どうしても欲しい」という人間の心理がリスクを跳ね上げる。

「病院で処方してもらうためには医師の診察を受けねばなりません。あれこれ細かく聞かれるのは面倒だから、持病を隠して薬局で買おう――と考える人がどうしても出てくるでしょう。医療機関では患者のカルテと照合しながら慎重にリスクを確認しますが、薬局は薬剤師も含めスタッフは多忙。どこまでリスク確認の時間を担保できるか。そこがキーになります」

リスク回避にはマイナンバーカードを活用して服薬情報や既往歴を確認できる仕組みが有効だろう。しかし、現状ではまだ体制は整っておらず、安全性の担保には課題が残る。

政府が進めるセルフメディケーション。今回の市販化は多くの悩める人を救うポテンシャルを秘めている。だからこそ、リスク管理が不可欠と言えるだろう。