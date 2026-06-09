「急に暑すぎる、、」→ 首元スッキリ！【40・50代】が似合う♡「上品ショートボブ」

気温や湿度が上がると、長い髪が煩わしく感じることも。そんな暑い時季には、首元をきれいに見せられるショートボブが最適です。後頭部の丸みやレイヤーの入れ方を工夫することで、大人世代の気になる髪のボリューム不足も自然にカバーできそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、涼しげで上品なショートボブをご紹介します。

ナチュラルなくびれショートボブ

ナチュラルブラウンを基調にした、後頭部の丸みが美しいショートボブです。トップのボリュームを活かしつつ、ベースはグッと内側へ収めています。毛先を軽めに削ぐことで、首まわりに自然な抜け感を演出。落ち着いた色味とシルエットの対比が、大人の余裕を感じさせるスタイルです。

立体的なレイヤーショートボブ

高めの位置からレイヤーを入れて、繊細な毛束が揺れるように重なるショートボブです。トップを軽くふんわりとさせ、襟足はタイト目に整えています。ひし形シルエットの延長で、首筋がスッときれいに見えて、全体のシルエットも軽やかに。品の良さと優しい雰囲気を両立した、大人可愛いスタイルです。

丸みが映える上品ショートボブ

襟足の生え癖が目立たないギリギリの長さを残し、レイヤーカットでふんわりとした丸みを作ったショートボブです。カットによってボリュームアップ見せが狙えるため、髪のへたりやボリュームダウンが気になる人でも安心して挑戦できそう。グリーンを足したベージュカラーで、初夏にふさわしい爽やかな雰囲気にまとまっています。

前上がりのストレートショートボブ

前上がりのカットラインが顔まわりをすっきりと見せる、ストレートタッチのショートボブです。淡いブラウンカラーを採用しており、クリアな艶感が引き立ちます。シンプルな佇まいは、これからの季節の装いにもマッチするはず。爽やかな雰囲気をまといたい人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@takatsu_kazunori様、@rico_salon様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。