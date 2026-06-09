お膝の上でお耳をマッサージされた子猫が、究極にリラックスして…？普段の可愛らしいお顔とのすごすぎるギャップが笑えると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で103万再生を突破し、「夜の踊り子みたいwww」「気持ちよすぎるんだね～♡」といった声があがりました。

【動画：耳をマッサージしてもらう子猫→リラックスしすぎた結果…衝撃的すぎる『表情の変化』】

子猫のカマルくん

Instagramアカウント「@qamardiary0123」に投稿されたのは、マンチカンの「カマル」くんが見せた、究極のリラックス顔をおさめたリールです。

今年の始めに生まれたカマルくんは、小さなお顔と大きなお目目が可愛らしい子猫の男の子。棚の上に飾っていた置物を豪快に落としたり、ゴミ箱の中に入ったりと、子猫らしいイタズラもたくさんするそうですが、飼い主さんはそんなやんちゃな姿も含めて、カマルくんが可愛くて仕方がないのだとか。

リラックスしすぎた結果…

そんな飼い主さんの愛情を一身に受けるカマルくんは、ある日、飼い主さんの職場の代表者さんのお膝でへそ天をしながらくつろいでいたそう。お耳をマッサージしてもらい、両前足をお行儀よく揃えながら、うっとりとした表情を浮かべていたといいます。

しかし、あまりの気持ちよさに極限までリラックスしたカマルくんは、驚きのお顔に変身してしまったのだとか。なんと、目頭から白い瞬膜が出てきて、まるで両目があらぬ方向をむいているようなお顔になってしまったそう。

さらには、このなんとも言えないお顔のまま、両手をクロスさせて、一生懸命空中こねこねまで披露していたといいます。

信頼の証です♡

猫ちゃんはリラックスすると瞬膜が出るといわれているため、この時のカマルくんは、全力でリラックスしていたことがうかがえます。深い信頼が伝わってくる、その驚きのリラックス顔に、思わず笑顔になってしまいます。

可愛らしいカマルくんが見せた衝撃的なリラックス顔に、このリールへのいいねは4.4万件を突破。その豹変っぷりにハマってしまった視聴者からは、「えええかわいい」「あぁ～、どっか行っちゃったぁ～笑」「悪魔に取り憑かれたみたいですwでも可愛いです♡」「カワイイィィィィ♡♡♡♡♡」「是非両耳をベビー綿棒で耳掃除してあげて下さい♡可愛すぎます♡」といった、絶賛と爆笑のコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@qamardiary0123」では、短い手足と整ったお顔が魅力的なカマルくんが、すくすくと成長しながら少しずつできることを増やしていく、微笑ましい姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@qamardiary0123」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。