猫が排泄物に砂をかけない理由3つ

排泄後に砂をかけるのは猫の本能からくる行動ですが、人に飼われる環境では、砂をかけない猫もいます。これは、けっして本能がなくなってしまったのではなく、意図的にやらないということが推測されます。

猫がトイレの後に砂かけをしない理由を見ていきましょう。

1.トイレ環境が気に入らない

猫はトイレの環境には、こだわりが強い動物です。使用している猫砂の粒の大きさや感触、人工的な香りなどが気に入らないと、砂に触れていることが嫌で、できるだけ早くトイレから出ようとすることがあります。そのせいで、排泄後に急いで出てしまうのです。

また、トイレのサイズが体の大きさに対して狭すぎたり、屋根付きタイプのトイレを狭く感じたりすると、十分に砂をかける動作をせずに省略して出てきてしまう場合もあります。

多頭飼いの家庭では、他の猫の排泄物が残っていたりニオイが染み付いていたりするトイレを猫が嫌がって、砂をかけずに急いで出てしまうこともあります。

いずれも、トイレ環境が猫に与えている影響によって、砂をかけないケースです。

2.排泄時や足腰に痛みを感じている

高齢の猫や関節炎を抱えている猫は、トイレの中で姿勢を保つことや砂をかく動きが負担になります。特に痛みがある場合は、トイレに入ってもすぐに排泄だけして、砂をかけずに出てしまうことがあるでしょう。

また、膀胱炎や尿路結石といった病気がある場合、排尿のときに痛みや違和感が出るため、トイレ自体を嫌な場所と感じてしまうことがあります。その結果、排泄が終わるとすぐにトイレから出るような動きが見られます。

泌尿器系の病気の目安では「排泄時に鳴く」「粗相をする」といわれますが、それ以外にも「排泄後に砂かけをしなくなる」というトイレの使い方の変化もあります。もともときちんと砂をかけていた猫は注意してください。

3.性格などの個体差

猫によっては、性格などの個性から砂をかけないこともあります。排泄中よりも長い時間をかけて、丁寧に丁寧に砂をかける猫もいる一方で、あまりこだわらずに「まぁいいや」と済ませてしまう猫や、トイレの縁や周囲など、排泄物とは関係のない場所を一生懸命かいている猫もいます。

また、とても清潔な環境で暮らしている猫の中には、飼い主がすぐ掃除してくれることに慣れてしまい、砂をかけなくなる子もいます。その代わりに、飼い主に「ニャーン」と声をかけるかもしれません。

本来、砂かけ行為は本能からくる要素が強いのですが、赤ちゃんの時期に母猫と離れてしまい、親猫から砂をかける行動を学ぶ機会がなかったケースなど、学習や経験の影響でやらないこともあるのです。

隠さなくて大丈夫？見直したいポイントとは？

愛猫がトイレのあとに砂をかけなくても、必ずしも異常とは限りません。ただし、本来なら砂かけするタイプの猫が急にしなくなった場合や、慌ててトイレから出るようになった場合には、体に異常が隠れている可能性もあります。

また、健康面に特に問題がない場合は、トイレ環境の見直しが大切です。こまめな掃除で清潔を保つことだけでなく、砂の総入れ替えや本体の丸洗いなども定期的に実行しましょう。トイレ環境を清潔にしても改善されない場合は、猫砂の感触や種類を嫌がっているケースが考えられます。

猫砂の種類を変えるときには、砂ごとにトイレを分けて使用頻度で好みを探ることができます。トイレ本体を購入するときには、猫の体長の1.5倍以上の大きなサイズを選択してください。快適にトイレが使えるようになれば、砂かけ行動も自然と戻ることがあります。

まとめ

もともと排泄物に砂をかけない猫は、性格的な要因であることが多くあります。一方で、病気やトイレ環境の悪さなど飼い主が早急に対処すべきケースがあります。猫が砂をかけないという行動から、個体差によるものなのかどうかを見極めることはとても重要なのです。

単なる性格やクセであるなら、様子を見るだけで十分ですが、もし環境のストレスや病気が隠れている場合、放置すると粗相の悪化や体調不良に繋がってしまうからです。

愛猫の生活の快適さや健康を知るヒントのひとつとして、砂かけ行動をしない理由を探ってあげてください。

(獣医師監修：寺脇寛子)