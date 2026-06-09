安田記念VでJRA・G1史上最年長勝利

7日に行われた中央競馬のG1・安田記念（東京芝1600メートル）は、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。親交のある超大物が8日にインスタグラムを更新し、ファンの注目が集まった。

本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。パートナーをG1初勝利に導くと、小さく拳を握って首筋をポンと叩いた。

57歳でのJRA・G1勝利は史上最年長。自身が保持する史上最多を更新する通算85勝目となった。偉業から一夜明けた8日、インスタグラムを更新したのはお笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武だった。

「武豊、最年少＆最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！急なカンパイパーティーで集合！！」とし、笑顔でピースする武豊との写真を投稿。自身の妻・安田成美とかけて「安田成美記念」と記すと、ファンの視線が集中した。

「ノリさんとのツーショットはとてもリラックスした雰囲気で、気心知れた大切なご友人なのがよく伝わってきます」

「安田成美記念爆笑 さすがのセンス」

「豊さんのピース珍しい」

「豊さんのG1勝利を見ることが出来て感動だったうえに、このお写真！ 反則級の嬉しさ」

武豊は上半期の締めくくりとなる14日のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）で、昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）に騎乗する。



（THE ANSWER編集部）