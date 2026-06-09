☆ロッテ―中日（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、中日＝マラー

ロッテの西川は開幕から全試合に出場してパ・リーグ１位の打率・３１３。交流戦も・３９６で佐野（ＤｅＮＡ）の・４１０に次ぎ、２位にランクインしている。

今年の交流戦で試合別の安打数を見ると、〈２〉〈２〉〈１〉《０》〈２〉〈１〉〈３〉〈２〉〈２〉〈２〉《０》〈２〉本。１２試合のうち〈３〉安打が１度、〈２〉安打７度で複数安打が８度ある。こちらは佐野の６度を抑えて最も多い。

交流戦が１８試合制となった２０１５年以降、複数安打のシーズン最多回数は、２０１５年に柳田（ソフトバンク）が記録した１１度。残り６試合で西川がどこまで迫れるか注目だ。

（その他のカード）

☆日本ハム―ＤｅＮＡ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、ＤｅＮＡ＝平良

☆楽天―巨人（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝荘司、巨人＝則本

☆西武―広島（１８：００・ベルーナドーム）西武＝武内、広島＝床田

☆オリックス―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、ヤクルト＝松本健

☆ソフトバンク―阪神（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大津、阪神＝才木

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順