日向坂46藤嶌果歩、黒ドレス姿の“大人かほりん「違う自分に出会えました！」 1st写真集 第6弾先行カット【コメントあり】
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集（集英社）を発売する。このたび、第6弾の先行カットが公開された。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
今回公開されたのは、これまでの先行カットとは一変して、黒いドレスに身を包み“大人かほりん”を披露。マイアミのビーチ沿いに続くネオンストリートにて撮影した1枚となっている。
■コメント
マイアミに到着して最初の撮影がこの衣装で、きらびやかな街並みに衝撃を受けたのを覚えています。こんなふうに大人っぽい黒色の衣装とアクセサリーのスタイリングはしたことがなかったので、違う自分に出会えました！
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【先行カット】素肌がキレイ！おへそをチラリとのぞかせた藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
■コメント
マイアミに到着して最初の撮影がこの衣装で、きらびやかな街並みに衝撃を受けたのを覚えています。こんなふうに大人っぽい黒色の衣装とアクセサリーのスタイリングはしたことがなかったので、違う自分に出会えました！
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。