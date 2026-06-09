「パンサー」の尾形貴弘の妻・あいさんが夫と娘のやり取りをシェアし、話題を呼んでいる。

あいさんは９日までに自身のインスタグラムで「付き合っていた頃、素直に気持ちを伝えるのが本当に苦手だった私に、パパはいつも『女の子は、思ってることをちゃんと言葉にした方がいいよ』って言ってくれていました」と始め、「まさかその何年後かに、自分の理想みたいにまっすぐ気持ちを伝えてくる女の子が、娘として目の前に現れるとは思ってなかっただろうな。笑」と夫と娘の会話をシェア。出かけようとする尾形を泣きながら引き止める娘の様子が収められている。

「大好き 愛してる」と言いながら泣きじゃくる娘を「すぐ会えるじゃん」となだめる尾形。「行かないでー」と号泣しながら別れるムービーを載せると、「ただし、愛情表現はだいぶ大げさです。そして、その大げさなところは、完全にあなたにそっくりです。だって、あと４時間後には帰ってくるからねこれ」とたった数時間の別れであることを明かした。

この投稿にファンからは「可愛すぎる」「マージでいいパパなんだろうな」「もうホントに素敵親子」「永遠のお別れのような泣き方、、」「まさかの４時間後笑笑」「感動返してーｗｗｗ」「それにしてもパパと瓜（うり）二つ」「振り向いたらそっくりやんけ！」「パパ大好きなんだな」などの声が寄せられている。