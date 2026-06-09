東京・丸の内エリアで史上初「サマーフェス」開催決定・大ボリュームの概要発表 劇場版『TOKYO MER』なども【プログラム・参加企業一覧】
東京・丸の内エリアで初となる『MARUNOUCHI SUMMER FEST』（マルノウチ サマー フェス）が、7〜8月に開催されることが決まり、9日にイベント概要が発表された。
多様な働き方が広がる中、ビジネスエリアにも「働く場所」だけではない役割が求められるようになっていることを背景に、丸の内エリアに集積する企業・店舗・公共空間・人々のつながりを生み出す。
これまで丸の内エリアでは、夏季に盆踊りや打ち水などの体験型イベントが開催されてきたが、『MARUNOUCHI SUMMER FEST』はこれらの取り組みを拡張し、“まちまるごと”で展開・発信し、丸の内における新たな「夏の風物詩」となることを目指す。
7月24日〜8月23日の期間、大手町・丸の内・有楽町エリア（丸の内エリア）各所で、子どもから大人まで丸の内を楽しめる多彩なワークショップ・イベント体験を届ける。
■『MARUNOUCHI SUMMER FEST』（マルノウチ サマー フェス）開催概要
期間：2026年7月24日（金）〜8月23日（日）
※開催期間や開催日は各イベントによって異なる。期間中、全ワークショップ・イベントを開催しているわけではない。
場所：丸の内エリア各地
主催：MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会
（構成団体：一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会、三菱地所株式会社）
▼Marunouchi Summer Workshop
丸の内エリアにある50社以上の店舗や企業と連携し、子どもや家族連れで参加できる「Marunouchi Summer Workshop」を開催予定。飲食、アパレル、サービス（ホテル、ウェイター、インフォメーション、モデル、お花ほか）などさまざまな業種によるワークショップを通じて、憧れの企業や人気ショップの裏側に触れることができる、
ワークショップには、各業界を牽引する名立たる企業やブランドが多数参加。ビームス ハウスでの本格的な採寸・生地選びを行うオーダーメイド体験や、WACOAL The Store 丸の内店での残材料レース・アップリケを活用してポーチやキーホルダーを作るワークショップ、塔の日本旅館「星のや東京」の宿泊者限定空間を特別開放した非日常体験などを展開予定。そのほか、キッズネイル体験や、プロの機材を使って撮影から編集・公開までを行うYouTuber 体験、エコー検査を実際に操作して病院の仕事を学ぶ医療体験など夏休みの自由研究にも活用できるユニークなコンテンツが集結する。
【ワークショップ参加募集】
・申込期間：2026年6月2日（火）〜6月24日（水）（予定）
・参加方法：期間内に専用フォームよりお申込み（※抽選制）
・料金／詳細：各プログラムにより異なる。詳細は公式サイトで
＜参加企業＞
株式会社イエロー／イセタン ミラー メイク&コスメティクス ISOLA SMERALDA／一保堂茶舗 新丸ビル店／株式会社伊藤園／ハーブ専門店enherb／OKOSHIYA TOKYO／カルビー株式会社／garage TOKYO／銀座 十時 丸の内店／株式会社ゲイン／小岩井農牧株式会社 東京緑化支店／さくら蕎麦 小松庵 総本家 丸の内オアゾ店／The SG Tavern／ザ・ペニンシュラ東京 Peter バー／ザ・ペニンシュラ東京 ヘイフンテラス／湘南和傘 英遊／新丸ビルインフォメーション／JTB 丸の内店／GELATO BRAVO 丸ビル店／スターバックス コーヒー 大手町ビル店・大手町カンファレンスセンター店／ソバキチ／TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI／ティップネス 丸の内スタイル／医療法人財団健貢会 東京クリニック／NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING／ニューみるく／ネイルクイック／HOWMORE LIVING 丸ビル店／HANAHIRO CQ／パパス・マドモアゼル
ノンノン／Paraboot 丸の内店／HIGASHIYA man 丸の内／ビームス ハウス／ビューティジーンプロフェッショナル／PYRENEX 丸の内店／BRITISH MADE 丸の内店／HOKA Marunouchi／星のや東京／丸善・丸の内本店／Marunouchi Happ. STORE／丸ノ内ホテル 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社／MUS MUS／明治安田生命保険相互会社／Mole TAQUERIA Y BAR／ユナイテッドアローズ 丸の内店／ラコタハウス 丸の内店／ラフィネグルー／ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店／ReCORE 鍼灸接骨院 丸の内テラス／WACOAL The Store 丸の内
▼皇居外苑 和あかりの路
期間：2026年7月24日（金）〜7月25日（土）
場所：皇居外苑 和田倉噴水公園
主催：特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会
内容：和田倉噴水公園に和傘を展示し、特に夜間のライトアップにより魅力的な景観を創出するとともに、日本文化の発信を図る。
▼【三菱一号館美術館】夏休み特別ツアー
開催日時：2026年7月25日（土） 15:00〜
場所 ：三菱一号館美術館
主催 ：三菱地所株式会社
内容 ：「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」展にて、担当学芸員による特別ツアーを開催。質問に答えながら、展覧会を案内し、家族で楽しめるイベント。
▼エコキッズ探検隊
期間：2026年7月27日（月）〜8月19日（水）
※各ワークショップ実施日は6 月下旬に以下ホームページに公開予定
場所：丸の内エリア各所
主催：大手町・丸の内・有楽町 エコキッズ探検隊実行委員会
内容：次世代を担う子どもたちを対象に、サステイナブルなまちづくりを推進する丸の内エリアにて、エコロジーとエコノミーをテーマとした多彩な体験型ワークショップを実施する。夏休み期間中、親子で楽しみながら学び、環境や社会について考えるきっかけを提供する。
▼東大Week@Marunouchi
期間：2026年7月28日（火）〜7月29日（水）
場所：3×3Lab Future、DMO 東京丸の内、Inspired.Lab
主催：MEC-UTokyo Lab
内容：東京大学からさまざまな専門分野の教員をお招きし、講演・クロストークや交流を通じて東京大学の最先端の知に触れ、新しい知見を共有する交流イベント。
▼ACT5 丸の内／仲通り周辺でプロギング2026
開催日時：2026年7月29日（水）17:00〜19:00（16:45受付開始）
場所：丸の内仲通り周辺
主催：大丸有SDGs ACT5 実行委員会
内容：ジョギングとごみ拾いをミックスしたプロギングはヨーロッパを中心に流行中のSDGsスポーツ。プロギングジャパンとタイアップし、丸の内エリアのごみ問題と大丸有ワーカーのWELL-BEINGに対して向き合うイベント。
▼劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISIS 〜丸の内ミッション〜
期間：2026 年7月31日（金）〜9月20日（日）
場所：丸の内オアゾ1階OO（おお）広場
主催：三菱地所株式会社
内容：丸の内エリア全体が劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISIS の8 月21 日（金）公開を記念して特別イベントを開催。 バイク型ERカー（T03）の期間限定展示や買い上げ施策など、参加者が「ミッションをクリアする」体験を通じてまちを楽しめる施策を盛り込んだイベント。
▼レゴ フェスティバル in Marunouchi 2026
期間：2026年7月31日（金）〜8月23日（日）
場所：丸ビル1 階マルキューブ他、丸の内エリア各所
主催：三菱地所株式会社
内容：昨年も好評を博したレゴ フェスティバル in Marunouchi。今年は「あそびが、まちをひとつにする！」をテーマに、大人から子どもまで楽しめる体験を展開。レゴ ボタニカル展示や人気IPを用いたスタンプラリーなど多彩な企画を開催。
▼丸の内サマーカレッジ2026
期間：2026年8月12日（水）〜8月14日（金）
場所：3×3Lab Future
主催：三菱地所株式会社、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会
内容：高校生・大学生向けに社会で活躍する多様な講師の講演やフィールドワーク、対話型ワークショップを通じて社会課題やキャリアを考え、チームでアイデアをまとめて発表する実践型の学びのプログラム。
▼TOKYO AfterDark in MARUNOUCHI
期間：2026年7月1日（水）〜8月14日（金）
場所：丸の内エリア
内容：丸の内エリアの夜を楽しめるコンテンツを多数展開。皇居など丸の内エリアを巡るナイトツアーや、お得にエリアの飲食店舗をホッピングできる特別周遊パスを販売。7月の月曜日は（marunouchi)）HOUSEと連携して、特別DJブースやフォトブースを設置。ナイトタイムを満喫できるイベントを開催。
※この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施。
多様な働き方が広がる中、ビジネスエリアにも「働く場所」だけではない役割が求められるようになっていることを背景に、丸の内エリアに集積する企業・店舗・公共空間・人々のつながりを生み出す。
これまで丸の内エリアでは、夏季に盆踊りや打ち水などの体験型イベントが開催されてきたが、『MARUNOUCHI SUMMER FEST』はこれらの取り組みを拡張し、“まちまるごと”で展開・発信し、丸の内における新たな「夏の風物詩」となることを目指す。
■『MARUNOUCHI SUMMER FEST』（マルノウチ サマー フェス）開催概要
期間：2026年7月24日（金）〜8月23日（日）
※開催期間や開催日は各イベントによって異なる。期間中、全ワークショップ・イベントを開催しているわけではない。
場所：丸の内エリア各地
主催：MARUNOUCHI SUMMER FEST実行委員会
（構成団体：一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会、三菱地所株式会社）
▼Marunouchi Summer Workshop
丸の内エリアにある50社以上の店舗や企業と連携し、子どもや家族連れで参加できる「Marunouchi Summer Workshop」を開催予定。飲食、アパレル、サービス（ホテル、ウェイター、インフォメーション、モデル、お花ほか）などさまざまな業種によるワークショップを通じて、憧れの企業や人気ショップの裏側に触れることができる、
ワークショップには、各業界を牽引する名立たる企業やブランドが多数参加。ビームス ハウスでの本格的な採寸・生地選びを行うオーダーメイド体験や、WACOAL The Store 丸の内店での残材料レース・アップリケを活用してポーチやキーホルダーを作るワークショップ、塔の日本旅館「星のや東京」の宿泊者限定空間を特別開放した非日常体験などを展開予定。そのほか、キッズネイル体験や、プロの機材を使って撮影から編集・公開までを行うYouTuber 体験、エコー検査を実際に操作して病院の仕事を学ぶ医療体験など夏休みの自由研究にも活用できるユニークなコンテンツが集結する。
【ワークショップ参加募集】
・申込期間：2026年6月2日（火）〜6月24日（水）（予定）
・参加方法：期間内に専用フォームよりお申込み（※抽選制）
・料金／詳細：各プログラムにより異なる。詳細は公式サイトで
＜参加企業＞
株式会社イエロー／イセタン ミラー メイク&コスメティクス ISOLA SMERALDA／一保堂茶舗 新丸ビル店／株式会社伊藤園／ハーブ専門店enherb／OKOSHIYA TOKYO／カルビー株式会社／garage TOKYO／銀座 十時 丸の内店／株式会社ゲイン／小岩井農牧株式会社 東京緑化支店／さくら蕎麦 小松庵 総本家 丸の内オアゾ店／The SG Tavern／ザ・ペニンシュラ東京 Peter バー／ザ・ペニンシュラ東京 ヘイフンテラス／湘南和傘 英遊／新丸ビルインフォメーション／JTB 丸の内店／GELATO BRAVO 丸ビル店／スターバックス コーヒー 大手町ビル店・大手町カンファレンスセンター店／ソバキチ／TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI／ティップネス 丸の内スタイル／医療法人財団健貢会 東京クリニック／NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING／ニューみるく／ネイルクイック／HOWMORE LIVING 丸ビル店／HANAHIRO CQ／パパス・マドモアゼル
ノンノン／Paraboot 丸の内店／HIGASHIYA man 丸の内／ビームス ハウス／ビューティジーンプロフェッショナル／PYRENEX 丸の内店／BRITISH MADE 丸の内店／HOKA Marunouchi／星のや東京／丸善・丸の内本店／Marunouchi Happ. STORE／丸ノ内ホテル 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社／MUS MUS／明治安田生命保険相互会社／Mole TAQUERIA Y BAR／ユナイテッドアローズ 丸の内店／ラコタハウス 丸の内店／ラフィネグルー／ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店／ReCORE 鍼灸接骨院 丸の内テラス／WACOAL The Store 丸の内
▼皇居外苑 和あかりの路
期間：2026年7月24日（金）〜7月25日（土）
場所：皇居外苑 和田倉噴水公園
主催：特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会
内容：和田倉噴水公園に和傘を展示し、特に夜間のライトアップにより魅力的な景観を創出するとともに、日本文化の発信を図る。
▼【三菱一号館美術館】夏休み特別ツアー
開催日時：2026年7月25日（土） 15:00〜
場所 ：三菱一号館美術館
主催 ：三菱地所株式会社
内容 ：「“カフェ”に集う芸術家―印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまで」展にて、担当学芸員による特別ツアーを開催。質問に答えながら、展覧会を案内し、家族で楽しめるイベント。
▼エコキッズ探検隊
期間：2026年7月27日（月）〜8月19日（水）
※各ワークショップ実施日は6 月下旬に以下ホームページに公開予定
場所：丸の内エリア各所
主催：大手町・丸の内・有楽町 エコキッズ探検隊実行委員会
内容：次世代を担う子どもたちを対象に、サステイナブルなまちづくりを推進する丸の内エリアにて、エコロジーとエコノミーをテーマとした多彩な体験型ワークショップを実施する。夏休み期間中、親子で楽しみながら学び、環境や社会について考えるきっかけを提供する。
▼東大Week@Marunouchi
期間：2026年7月28日（火）〜7月29日（水）
場所：3×3Lab Future、DMO 東京丸の内、Inspired.Lab
主催：MEC-UTokyo Lab
内容：東京大学からさまざまな専門分野の教員をお招きし、講演・クロストークや交流を通じて東京大学の最先端の知に触れ、新しい知見を共有する交流イベント。
▼ACT5 丸の内／仲通り周辺でプロギング2026
開催日時：2026年7月29日（水）17:00〜19:00（16:45受付開始）
場所：丸の内仲通り周辺
主催：大丸有SDGs ACT5 実行委員会
内容：ジョギングとごみ拾いをミックスしたプロギングはヨーロッパを中心に流行中のSDGsスポーツ。プロギングジャパンとタイアップし、丸の内エリアのごみ問題と大丸有ワーカーのWELL-BEINGに対して向き合うイベント。
▼劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISIS 〜丸の内ミッション〜
期間：2026 年7月31日（金）〜9月20日（日）
場所：丸の内オアゾ1階OO（おお）広場
主催：三菱地所株式会社
内容：丸の内エリア全体が劇場版『TOKYO MER』CAPITAL CRISIS の8 月21 日（金）公開を記念して特別イベントを開催。 バイク型ERカー（T03）の期間限定展示や買い上げ施策など、参加者が「ミッションをクリアする」体験を通じてまちを楽しめる施策を盛り込んだイベント。
▼レゴ フェスティバル in Marunouchi 2026
期間：2026年7月31日（金）〜8月23日（日）
場所：丸ビル1 階マルキューブ他、丸の内エリア各所
主催：三菱地所株式会社
内容：昨年も好評を博したレゴ フェスティバル in Marunouchi。今年は「あそびが、まちをひとつにする！」をテーマに、大人から子どもまで楽しめる体験を展開。レゴ ボタニカル展示や人気IPを用いたスタンプラリーなど多彩な企画を開催。
▼丸の内サマーカレッジ2026
期間：2026年8月12日（水）〜8月14日（金）
場所：3×3Lab Future
主催：三菱地所株式会社、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会
内容：高校生・大学生向けに社会で活躍する多様な講師の講演やフィールドワーク、対話型ワークショップを通じて社会課題やキャリアを考え、チームでアイデアをまとめて発表する実践型の学びのプログラム。
▼TOKYO AfterDark in MARUNOUCHI
期間：2026年7月1日（水）〜8月14日（金）
場所：丸の内エリア
内容：丸の内エリアの夜を楽しめるコンテンツを多数展開。皇居など丸の内エリアを巡るナイトツアーや、お得にエリアの飲食店舗をホッピングできる特別周遊パスを販売。7月の月曜日は（marunouchi)）HOUSEと連携して、特別DJブースやフォトブースを設置。ナイトタイムを満喫できるイベントを開催。
※この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施。