この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【冷凍貯金】アイラップに詰めるだけ！野菜たっぷり冷凍カレーうどん」と題した動画を公開しました。アイラップ（耐熱ポリ袋）に材料を詰めて冷凍しておくだけで、食べたい時に電子レンジで加熱するだけで完成する、画期的な作り置きレシピを紹介しています。



動画では、しめじ、長ネギ、冷凍うどん、油揚げ、かまぼこなどの具材と、カレールー、めんつゆを順番にアイラップへ入れていく様子が収められています。「4食一気に作っていきます」と手際よく作業を進め、空気を抜いて結んだら仕込みは完了。かさばらず「アイラップだと省スペースに」保存できるのがメリットで、冷凍庫で2～3週間保存可能です。



食べる際は、耐熱皿にアイラップをのせて袋の口を開け、水を加えて電子レンジで加熱するだけ。ルーをしっかり溶かして混ぜ合わせれば、とろっとしたカレースープが麺によく絡む本格的なカレーうどんがあっという間に出来上がります。



さらに動画の後半では、管理栄養士の視点からカレーうどんの塩分についての解説も。「とろみ」をつけて満足感を上げる、野菜のカリウムでナトリウムを排出する、そしてタッパーとアイラップを容器代わりにすることで、あえてスープを飲み干しにくくするといった、無理なくできる3つの減塩のコツが紹介されました。



忙しい平日や「疲れた未来の自分を助ける冷凍貯金」として、ぜひ休日の隙間時間に試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（4食分）］

・しめじ大 1パック（100g）

・長ネギ 1本

・冷凍うどん 4玉

・カット油揚げ 1袋（60g）

・かまぼこ 1本

・カレールー 4かけ

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ4（1食につき大さじ1）



［作り方］

1. アイラップを4枚広げる。

2. しめじは石づきをとってほぐし、一番下に入れる。長ネギはハサミで斜め切りにして入れる。

3. 冷凍うどんを1玉ずつ入れる。

4. カット油揚げを4等分にして入れ、かまぼこは4等分（各3切れ）に切ってのせる。

5. カレールーを1かけずつのせ、めんつゆを大さじ1ずつ回しかける。

6. 空気を抜いてアイラップの上の方で結ぶ。（冷凍で2～3週間保存可能）

7. 食べる際は、タッパーなどの耐熱皿にアイラップをのせ、袋の口を開けて水150mlを入れる。

8. 袋の口をクルッとねじり、600Wの電子レンジで加熱する。（すぐ食べる場合は6分、冷凍の場合は7分）

9. 加熱後、袋を開けて箸でよく混ぜてカレールーを溶かし、全体が温まってとろみがつけば完成。