第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞した俳優の前川佑（20）、バイオリンとドラムのサウンドユニットとして人気急上昇中の「Rezonance（レゾナンス）」ドラムのReito（23）、5月17日に開催された「SAPPORO COLLECTION」の「STARLIGHT AUDITION」でグランプリとなった竹原愛奈（17）が、北海道の芸能事務所クリエイティブオフィスキューが手がける新プロジェクト「Sainou Kaitaku Project CUEration（キュレーション）」へ所属することが発表された。

函館市生まれ、当別町育ちの前川は、「地元で色々な人たちと触れ合い、北海道が大好きだな、やっぱり人を笑顔にしたいと純粋に思い、こうして再スタートできること、色々な人に助けられてるなと実感しています」とコメント。Reitoは、「今まで以上に多くのことに挑戦し、唯一無二の表現者として成長していきます。みんなに応援してよかったと思ってもらえる存在を目指して頑張ります」と話した。

また現役高校生で、モデル未経験ながら「サツコレ」のランウェイ出演を掴み取った竹原は、「初めてランウェイを歩き、感動と楽しさを強く実感しました。これから、雑誌モデル、ブランドモデルを務めさせていただくことを一番の目標に、タレントとしてのお仕事など、さまざまなことに挑戦していきたいと思っています」とマルチな活動への挑戦を表明した。