永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）最終回の放送に向けて、益田千愛プロデューサーのコメントが公開された。

参考：『時すでにおスシ!?』“みなと”永作博美が見つけた原点 “おいしい”がつなぐ未来へ

本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。

益田プロデューサーは第9話の撮影について、初共演となった松山ケンイチと丸山隆平が打ち解けていく様子や、活気に満ちたカウンター実習の様子を明かし、「本当にお祭りのような、文化祭のような、熱くほとばしる一日でした」と振り返った。

最終回については、みなとたちが卒業試験となる“渾身の一貫”に挑むと予告。大江戸との別れの先に見えるものや、みなとにとっての“母親としての卒業”など注目ポイントを挙げ、「それぞれのスタートが描かれる、この番組らしい最終話になっていると思います」と視聴者へメッセージを送った。

益田千愛（プロデューサー）コメント第9話撮影裏話丸山隆平さんが演じる西川太陽は、大江戸と全く違う世界で仕事に向き合い、色々なことを乗り越えながら積み重ねてきたものがある人。互いに歩んできた道は違っても、どこか同志のような存在です。終盤に突然現れるキャラクターだからこそ、限られた時間の中でもその人生が伝わるような、彼を物語れる方に演じていただきたいと思っていました。「よくここまで頑張ってきたな」と、自分自身を少しだけ認めてあげられる瞬間。これまで抱えてきた報われない思いを救ってくれるような、褒めてくれるような、“おいしい”居場所との出会い。それはどんな“おいしい”に出会っても超えられない味なのだと思います。大江戸と西川の撮影は、鮨海弥での二人の出会いを描く回想シーンから始まりました。初共演の松山さんと丸山さんが少しずつ打ち解けていき、現場は次第に自然と笑顔が絶えない空間に。撮影のカットが切り替わると、編集上での繋がりのため再びお鮨を食べるお芝居が必要になるのですが、マグロがお好きらしい丸山さん。「こんなに食べてすみません！」と少し恐縮しながらも、美味しそうにお鮨を食べる姿が印象的でした。そして、大江戸が鮨職人としてカウンターに立つ姿をシーンとして撮るのは今回が初めてだったのですが、監督や監修の親方も、「もう何も言わなくても良い」と驚くほど、松山さんの握りはすっかり体に馴染んでいました。数日後に撮影したカウンター実習での再会シーンでは、すでにお二人の間に自然な関係性が生まれていて、その空気感が画面にも表れていたように思います。

カウンター実習の撮影は、多くのキャストが集まる日。撮影時間も限られていたこともあり、一気に撮影をしました。本当にお祭りのような、文化祭のような、熱くほとばしる一日でした。立石さんの孫役で出演してくださった佐藤大空さんも、共演経験のある松山さんとジャンケンをして遊んだり、スーパー「ふくとく」チームも、スーパー以外の場所で3人揃うのは今回が初めて。杏花さんも平井さんも、目の前のお鮨に目を輝かせながら撮影に挑んでくださいました。市場のシーンの撮影は、アカデミーメンバーみんなで遠足に来たような気分でした。海鮮を購入する方もいたり、それぞれが思い思いに楽しんでいたように思います。市場の仲買・松木役としてご出演いただいた小手伸也さんと松山さんも、撮影の合間にとても会話が弾んでいました。

第9話を作っている頃、監修の親方から、「握りが、その人（お客様）の人生に入り込んでいると感じることがある。だからこそ仕事を“こなす”のではなく、一つひとつ丁寧に人生を握るんだという覚悟がある」というお話を伺いました。そして、その一貫を握るまでには、仕入れが肝心。長年の人とのつながりの積み重ねや、毎日通って築き上げる信頼関係、チームでありファミリーのような不思議な絆があるとも仰っていました。改めて、どんな仕事にも通ずる言葉だなと思い、心に残っています。たくさんの想いや出会いが詰まった第9話。ぜひ何度でも味わっていただけたらうれしいです。

最終回見どころ＆注目ポイント突拍子もない勢いで飛び込んだ鮨アカデミーも、いよいよ卒業へ―！みなとたちは、“渾身の一貫”という、まさに卒業試験にふさわしい課題に挑みます。3か月前には想像もしていなかった場所で、大江戸や仲間たちと出会い、息子・渚との関係もアップデートし、誰かのためだけではなく自分のための人生として向き合ってきたみなと。そんな彼女が、鮨アカデミー生としての最後の舞台で何を作るのか？ 大江戸クラスそれぞれの“一貫入魂”を、ぜひ見届けていただきたいです。撮影でも、この試験のシーンでクランクアップを迎えたキャストも多く、本当にみんなが卒業していくような感覚があり、キャスト・スタッフ一同、感情の昂る時間となりました。監修の先生方も感激されていましたが、忙しい合間を縫ってたくさん練習を重ねてきたキャストの皆さんの集大成でもあります。ぜひその成果にもご注目ください！そして、卒業には別れがつきもの。みなとと大江戸、別れの先に見えるものは――？ 二人の間に流れるもどかしさも楽しんでいただけたらと思います。大江戸クラスのメンバー一人一人が描く未来も、ぜひ温かく見守っていただけたらうれしいです。また、みなとにとっては、“母親”としてのひとつの節目ともいえる、もうひとつの“卒業”のような瞬間があります。監修の方への取材も参考にしている場面なのですが、永作さんがそのシーンを本当に素晴らしく体現してくださいました。実際に母親である永作さんだからこそ生まれるものがあり、心を大きく揺さぶられるシーンになっています。そこの永作さんのお芝居が、なんとも、たまらなく……。早く皆さんにお届けしたい気持ちです。何歳になっても“親”でいてくれようとする自分の親も、きっと自分が知らないところで、この時のみなとと同じような気持ちになっていたのだろうなと、改めて思いました。最終話をご覧いただいたあとに、第1話のみなとたちと対比しながら改めて見返していただくと、また違った楽しみ方ができるのではないかと思います。それぞれのスタートが描かれる、この番組らしい最終話になっていると思います。ぜひ多くの方に見ていただきたいです。（文＝リアルサウンド編集部）