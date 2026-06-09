「巨人のFAは成功だった」日本ハムからFA移籍32歳外野手の躍動した姿にファン注目、脅威の.367「左右に打ち分けられる万能の選手」「一瞬で首位打者の頃に戻ってる」
移籍組の松本剛が躍動した姿を見せている（C）産経新聞社
巨人が交流戦で好調だ。
前週は負けなしの4勝2分け、ここまで交流戦は12試合を戦い7勝3敗2分けの勝率7割と好調をキープ。セ・リーグチームが苦しむ中、“独り勝ち”で首位阪神に1.5ゲーム差に迫っている。
【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン
勢いをつけてきた選手の一人にオフに日本ハムからFA移籍を果たした松本剛がいる。
6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2−2の引き分け。
「2番・中堅」で先発した松本剛は1−1で迎えた7回二死三塁の好機に相手3番手・中森俊介の低めスライダーをしっかり捉え左前へ放ち、タイムリーをマーク。この試合では3回無死一塁の場面でも右前へ運び、持ち味の広角に打てる点も光る。
これで交流戦打率は.367、得点圏打率はも.391と一気に状態を上げてきた。
2022年の首位打者と卓越したバットコントロールでも知られた松本も近年は苦しんでいた。
巨人においてもシーズン序盤は苦しんでいたが、交流戦2カード目となった古巣の日本ハム3連戦において2試合連続適時打を放つなど躍動。
その後は6月2日のオリックスとの交流戦で再びタイムリーを放ち、移籍後初の東京ドームのお立ち台に立つと、翌3日の長嶋茂雄さん一周忌特別試合においては、3点を追う8回に一死から佐々木俊輔、泉口友汰に続き安打を放ち、3連打で丸佳浩の代打逆転満塁弾につなげた。しっかりチームの一員として存在感を示している。
交流戦に入って上昇気流を描き始めた背番号9に対してはファンの間からも「巨人のFAは成功だった」「移籍して正解だったな」「交流戦での活躍は目覚ましいものがある」「左右に打ち分けられる万能の選手」「一瞬で首位打者の頃に戻っている」と反響を呼んでいる。走攻守に優れた選手はチームが求めていたピースでもある。
巨人も交流戦は残り2カード、リーグ戦再開を見据えてもさらに勢いをつけられるか。敵地での楽天、西武と続く今週の戦いぶりも注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]