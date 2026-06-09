「巨人のFAは成功だった」日本ハムからFA移籍32歳外野手の躍動した姿にファン注目、脅威の.367「左右に打ち分けられる万能の選手」「一瞬で首位打者の頃に戻ってる」

移籍組の松本剛が躍動した姿を見せている（C）産経新聞社

巨人が交流戦で好調だ。

前週は負けなしの4勝2分け、ここまで交流戦は12試合を戦い7勝3敗2分けの勝率7割と好調をキープ。セ・リーグチームが苦しむ中、“独り勝ち”で首位阪神に1.5ゲーム差に迫っている。

【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン

勢いをつけてきた選手の一人にオフに日本ハムからFA移籍を果たした松本剛がいる。

6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2−2の引き分け。

「2番・中堅」で先発した松本剛は1−1で迎えた7回二死三塁の好機に相手3番手・中森俊介の低めスライダーをしっかり捉え左前へ放ち、タイムリーをマーク。この試合では3回無死一塁の場面でも右前へ運び、持ち味の広角に打てる点も光る。

これで交流戦打率は.367、得点圏打率はも.391と一気に状態を上げてきた。

2022年の首位打者と卓越したバットコントロールでも知られた松本も近年は苦しんでいた。

巨人においてもシーズン序盤は苦しんでいたが、交流戦2カード目となった古巣の日本ハム3連戦において2試合連続適時打を放つなど躍動。