「一体何をすれば満足なんだ？」大谷翔平、“史上最高論争”が過熱「確かに彼は素晴らしい選手だけど…」

大谷に対する史上最高論争は過熱する(C)Getty Images

投打で輝きを放つドジャースの大谷翔平に対して、米スポーツ局『MLB Network』の番組「MLB Now」は大谷が「史上最高の選手なのか？」というアンケートを公式Xで実施した。

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その結果、59.9%が「Yes」と答え、「No」と答えたのは16.8％、「Not yet（まだ）」と答えたのが23.4％となった。MLBアナリストのベン・バーランダー氏はコメント欄に「Yes」と投稿している。

SNS上では「『まだ』と投票した人たちは、彼がこれ以上、一体何をすれば満足なんだ？」「あと数年このレベルでプレーを続ければ、間違いなく『イエス』だね」「彼は文字通り、唯一無二の存在だよ」「確かに彼は素晴らしい選手だけど、個人的には、メジャーリーグの歴史を見ればオオタニよりも優れた選手は他にもいると思う」と、さまざまな意見が寄せられた。

ただ、過半数が「Yes」と答え、大谷が史上最高の選手であると認めていることがわかる。今季はここまで投手として防御率0.74、6勝2敗、打者として打率.302、11本塁打、35打点、OPS.939の成績を残して投打二刀流で輝きを放っており、今後の活躍次第で大谷に対する“史上最高論争”はさらに熱を帯びそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]