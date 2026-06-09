クマの目撃情報が相次いでいる栃木県宇都宮市では、依然として厳戒態勢が続いています。きょうも未明から店の駐車場など市内の5か所でクマが目撃されましたが、現在、クマの行方は分かっていません。中継です。

私は今、宇都宮市平松本町にいます。こちら閑散とした住宅街なんですけれども、皆さんクマを警戒しているのでしょうか、窓のシャッターを厳重に閉めているところも何軒かありました。

今月6日からのクマの目撃情報は、宇都宮市内で60件以上にのぼっていて、けさも市街地を歩くクマが確認されています。

こちらは午前4時ごろに宇都宮市城東で撮影された映像で、クマが店の駐車場を横切っていく様子が捉えられています。

警察によりますと、最新の目撃情報は午前6時ごろの宇都宮市平松本町の住宅街で、体長1メートルほどのクマのほか、別の人が“小さなクマ”を目撃したということです。警察は「2頭が市街地に出没している可能性がある」としています。

この影響で、宇都宮市はきょうも全ての市立小中学校94校を休校にしています。