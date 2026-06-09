歌舞伎俳優の中村芝翫が９日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

番組では、芝翫が８日に都内で主演舞台「リア王」（東京・新橋演舞場で９月６〜２２日）の製作発表記者会見に出席したことを報じた。

「リア王」はシェークスピアの４大悲劇で、その中でも最高峰に挙げられる。演出の井上尊晶氏とタッグを組んでのシェークスピア作品第３弾となる。リア王の長女ゴネリルを松下由樹、エドガー役の三浦涼介をはじめ、朝月希和、井上小百合、大野拓朗、小倉久寛、村田雄浩らが共演する。

松下とともに番組のインタビューに応じた芝翫。二択の札での質問では、「最近嬉しかった出来事は？」と問われ「アリ」と答え「先月、長男が結婚をしましてね。結婚したのもそうなんですけど、娘ができたことが嬉しいですね」と５月３０日に長男で歌舞伎俳優の中村橋之助が、元乃木坂４６の俳優の能條愛未との挙式・結婚披露宴を行ったことへの喜びを表した。

その上で「結婚式の前の日、夜寝れなくてね」と明かし「結婚式の前の日も、もちろん結婚式のことも心配でしたけど、夜寝れなくてね。３人の息子たちの前で一応練習したんですよ」など秘話を披露した。

さら能條と妻でタレントの三田寛子との関係について「うちの家内はね、もう大変にやっぱり楽しくて。結婚した時にうちの母から、教わったようなことをきっちり伝えていってますよね」と明かし「だからもうあまりにね、いろんなことを教えすぎちゃって。愛未ちゃんの方が頭がいっぱいになっちゃう。その辺で今日はやめときなさいっていうことが多いですよね」と秘話を明かしていた。