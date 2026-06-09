ワールドカップまであと2日　サッカー日本代表メンバーがベースキャンプ地に到着　最終調整へ　遠藤選手「間違いなく良くなってる」

開幕まであと2日に迫ったFIFAワールドカップへ向け日本代表がベースキャンプ地のアメリカのナッシュビルに到着しました。

雨が降る中、ベースキャンプ地となるアメリカのナッシュビルに降り立った日本代表。

ケガで別メニュー調整が進むキャプテンの遠藤航選手が意気込みを語りました。

遠藤航選手(33)：

（Q.自身のコンディションは）（アイスランド戦の）試合後よりは間違いなくよくはなっているんでここからまたしっかり個人的に準備していきたい。

その後バスでホテルに移動した選手たち。

久保建英選手(25)が宿舎の前で待っていたファンと写真撮影に応じる場面もありました。

そして選手たちは休むことなくスタジアムに移動し早速練習をスタート。

ケガでメンバー入りはしませんでしたがメンタル面などをサポートする役割で召集された南野拓実選手(31)も合流しました。

初戦のオランダ戦まであと6日。

いよいよ最終調整に入ります。

長友佑都選手(39)：

かなり高ぶっているでしょう、抑えるのが大変なんで。そこのコントロールをしっかりしたい。