50代で住宅ローンが「2500万円」残っているのに、夫が「NISAで月5万円積み立てる」と言い出しました。繰り上げ返済より投資を優先して大丈夫なのでしょうか？

50代で住宅ローンが2500万円残っている場合に考えるべきポイント

住宅ローンが2500万円残っていると聞くと、多くの人は「まず返済を優先すべきではないか」と考えるかもしれません。しかし、実際には住宅ローンの残高だけで判断するのは適切ではありません。

重要なのは、現在の金利や返済期間、家計の収支、老後資金の準備状況などを総合的に確認することです。

例えば、住宅ローン金利が1％前後の低金利であれば、利息負担は比較的抑えられています。一方で、定年まであと10年前後しかない場合は、老後資金を準備する時間も限られています。

金融庁は、資産形成を行ううえで「家計管理とライフプランニング」が重要であり、そのうえで貯蓄と投資を適切に使い分けることが大切だとしています。

つまり、「住宅ローンがあるから投資はダメ」「投資の方が有利だから返済は後回し」といった単純な考え方ではなく、自分たちの将来設計に合った選択が必要です。



繰り上げ返済とNISA積立はどちらが有利なのか

繰り上げ返済の最大のメリットは、将来支払う利息を減らせることです。

一般社団法人全国銀行協会によると、繰り上げ返済で支払ったお金は全額が元本返済に充てられるため、その後に発生する利息を減らすことができます。また、返済額が大きいほど、実施時期が早いほど効果は高くなるとされています。

一方で、NISAには投資で得た利益が、一定の条件のもと非課税になるというメリットがあります。金融庁によると、資産形成では「長期・積立・分散投資」が重要とされており、長期間にわたって積立を続けることで安定的な資産形成を目指せます。

例えば、月5万円を10年間積み立てると元本は600万円です。運用成果によってはそれ以上の資産になる可能性があります。ただし、投資には元本割れのリスクがあり、期待どおりの利益が出る保証はありません。

つまり、繰り上げ返済は「確実に利息を減らす方法」、NISAは「将来的な資産増加を期待する方法」という違いがあります。

住宅ローン金利が低い場合は、投資の期待利回りがローン金利を上回る可能性もあります。しかし、それはあくまで期待値であり、実際の運用結果は市場環境によって変わる点を理解しておきましょう。



50代でNISAを始めるときに注意したいリスク

NISAは魅力的な制度ですが、50代だからこそ注意したい点もあります。まず、投資には価格変動リスクがあります。積立を始めた直後に相場が下落し、資産評価額が一時的に減少することも珍しくありません。

また、50代は子どもの教育費や住宅の修繕費、親の介護費用など、大きな支出が発生しやすい時期です。そのため、手元資金に余裕がない状態で投資額を増やすのは避けた方がよいでしょう。

さらに、定年後も住宅ローン返済が続く場合は、老後の生活費とのバランスも考える必要があります。投資に資金を回しすぎて、急な出費に対応できなくなってしまうと本末転倒です。

NISAを始める場合は、まず生活防衛資金を確保し、そのうえで無理のない金額から積立を行うことが大切です。



住宅ローン返済と老後資金づくりを両立する方法

50代の場合、繰り上げ返済とNISAを二者択一で考える必要はありません。例えば、毎月の余裕資金が10万円あるなら、5万円をNISA、残りを貯蓄や繰り上げ返済資金として積み立てる方法もあります。

また、住宅ローン金利が低く、団体信用生命保険の保障もある場合は、老後資金づくりを優先する考え方もあります。一方で、退職金の見込みが十分にあり、定年前にローンを減らしたい場合は、繰り上げ返済を重視する選択も有効です。

大切なのは、「どちらが絶対に正しいか」ではなく、「自分たちの家計に合っているか」を確認することです。

住宅ローン残高2500万円という数字だけで判断するのではなく、定年までの年数、退職金の予定額、預貯金額、今後の支出予定などを整理してみることをおすすめします。そのうえで、老後資金づくりと住宅ローン返済をバランスよく進めれば、将来への不安を減らしながら家計を安定させることができるでしょう。



出典

金融庁 NISA特設ウェブサイト 資産形成の基本

一般社団法人全国銀行協会 教えて！くらしと銀行 Q. 住宅ローンの繰り上げ返済、効果的に行うには？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー