梅雨の髪うねり、ヘアオイルやアイロンは意味がない!? 毛髪診断士が教える「洗う段階」からの湿気対策とは

梅雨の髪うねり、ヘアオイルやアイロンは意味がない!? 毛髪診断士が教える「洗う段階」からの湿気対策とは