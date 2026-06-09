LE SSERAFIM＆ILLIT＆KATSEYE、コラボ曲のMVティザー公開！衝撃的な演出で強烈インパクト

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるスペシャルコラボレーションプロジェクトが、ついにベールを脱いだ。

6月9日午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、3組が参加したスペシャルコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のMVティザー映像が公開され、世界中の音楽ファンの注目を集めている。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

公開された映像は、意図的な誇張とどこか奇妙な雰囲気の演出が融合し、一瞬たりとも目が離せない没入感を与える。

LE SSERAFIMは、墓石の上に座って歌ったり壊れた彫像にキスをするなど、衝撃的な雰囲気を演出した。

（画像＝HYBE LABELS）

続いてILLITは、厳重な警備員の監視を逃れながら騒がしく走り回り、無邪気な笑顔で不思議な歯科治療を受けるというギャップあふれる魅力を見せた。

KATSEYEは歯の形をしたペンダントを投げて火花を起こしたり、強風の中で叫んだりしながら「ICONIC」の文字が入った歯列矯正器具を見せて不敵な笑みを浮かべるなど、やんちゃな魅力を発揮した。

このように混沌として予測不能な状況の中でも、3組はそれぞれの遊び心とエネルギーで映像を埋め尽くした。

今回のティザーでは、新曲のメロディの一部も公開された。サイレンを思わせる強烈なシンセサウンドで幕を開け、聴く者の心を揺さぶる中毒性の高いビートが一気に耳を引きつける。

所属事務所のSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE×Geffen Recordsは、この楽曲について「独特なサウンドが興味を刺激するオルタナティブ・ポップジャンル」と紹介。圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が見せる力強い“ガールズパワー”を予告した。

それぞれ異なる個性を持つ世界的人気グループ3組のコラボレーションに、早くも爆発的な反響が寄せられている。所属事務所は「この夏、世界中のファンの皆さんに特別な楽しさを届けるために準備したプロジェクトだ」とし、「完成度の高いステージはもちろん、多彩なコンテンツもお見せする予定なので、多くの応援をお願いしたい」と伝えた。

なお、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによる『ICONIC BY MISTAKE』のMV本編は、6月11日午前0時に公開される。同日午後6時には、Mnet『M COUNTDOWN』で合同ステージが初披露され、正式な音源は翌12日午後1時に全世界同時リリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）