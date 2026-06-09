「似合っていない」の声も…『愛の不時着』ソン・イェジン、ドレス姿に賛否　SNSに残した一言に注目集まる

女優のソン・イェジンが、思わぬスタイリング論争に巻き込まれる中、たった一言のメッセージを残した。

ソン・イェジンは6月8日、ソウル・論峴洞（ノンヒョンドン）の建設会館で開催された「第46回黄金撮影賞授賞式」に出席した。

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この日、ソン・イェジンは華美な装飾や派手な柄に頼ることなく、洗練されたカラーと美しいシルエットだけで圧倒的な存在感を放ち、視線を集めた。

ソン・イェジンは、首元と鎖骨のラインを美しく見せるスクエアネックのパステルピンクのドレスを着用し、優雅なシルエットを披露した。透き通るような白い肌はピンクのドレスと調和し、より華やかな印象を与えた。

また、ブラックのストラップサンダルを合わせることで、甘くなりすぎないシックなアクセントをプラス。ジュエリーは華奢なイヤリングやシルバーリングなど最小限に抑えた一方で、手足のネイルにはカラフルなカラーを取り入れ、遊び心を添えた。さらに、柔らかな目元の笑みと余裕のある表情で、トップ女優ならではの品格を漂わせた。

歳月を重ねても変わらない清純な魅力に加え、より深みを増した余裕と気品が際立つスタイリングだったが、一部のネットユーザーからは否定的な反応も上がった。

（写真提供＝OSEN）ソン・イェジン

今回のスタイリングについて「好みではない」「これがベストなのか」「似合っていない」との声がある一方で、新たなスタイルへの挑戦を評価する声もあり、オンライン上では賛否が分かれている。

こうした中、ソン・イェジンはフォトウォールで撮影した写真を自身のSNSに投稿し、「ありがとうございます」と一言だけコメントした。スタイリングをめぐるさまざまな意見にも動じることなく、感謝の気持ちを伝えた姿が注目を集めている。

なお、ソン・イェジンは俳優のヒョンビンと結婚し、1児の母となっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。