三上悠亜、ピッタリショートT×デニムパンツで美スタイル披露 地元ショットに「頭身バランスが神」「くびれが美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの三上悠亜が6月7日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのコーディネートを披露した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「頭身バランスが神」美スタイル際立つショートT×デニムパンツコーデ
三上は「久しぶりの名古屋！！地元！お仕事だったけど、名古屋グルメもたくさん食べれました スガキヤ食べれなかったのが悔やまれる」と記し、街中や駅などでのショットを複数枚投稿。胸元に白いリボンのついた薄いピンクのピタッとしたショート丈Tシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートで、美しいウエストやスラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「頭身バランスが神」「異次元のスタイル」「カジュアルも似合う」「可愛すぎて目が釘付け」「くびれが美しい」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「頭身バランスが神」美スタイル際立つショートT×デニムパンツコーデ
◆三上悠亜、ショート丈Tシャツ×デニムパンツコーデ公開
三上は「久しぶりの名古屋！！地元！お仕事だったけど、名古屋グルメもたくさん食べれました スガキヤ食べれなかったのが悔やまれる」と記し、街中や駅などでのショットを複数枚投稿。胸元に白いリボンのついた薄いピンクのピタッとしたショート丈Tシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートで、美しいウエストやスラリとした脚を見せている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「頭身バランスが神」「異次元のスタイル」「カジュアルも似合う」「可愛すぎて目が釘付け」「くびれが美しい」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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