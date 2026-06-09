【スティレット Swimsuit Ver.】 2027年1月 発売予定 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」を2027年1月に発売する。価格は22,000円。

本製品は、同社が展開するオリジナルコンテンツ「フレームアームズ・ガール」より、「スティレット Swimsuit Ver.」をフィギュア化したもの。

島田フミカネ氏制作のイラストをもとに、猫をイメージした可愛らしいポージングで立体化しており、水着のシワ表現や食い込み、柔らかさを感じる肌、しっとりとした流れのツインテールなど、フィギュアならではの造形が随所に光っている。

髪のグラデーション、肌にほんのりと光沢をもたせるパール塗装、武器の細かな塗り分けなど丁寧な塗装表現にも注目で、布台座が付属するほか、お尻の下のバランスボールは好みで取り外しができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「スティレット Swimsuit Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：ノンスケール サイズ：全高 約115mm 素材：PVC、ABS、ポリエステル

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。