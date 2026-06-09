【ゆるカナ ルミティア】 11月 発売予定 価格：3,575円

コトブキヤは、プラモデル「ゆるカナ ルミティア」を11月に発売する。価格は3,575円。

本製品は、同社が展開するオリジナルコンテンツ「アルカナディア」シリーズに登場するキャラクターたちのゆる～い日常を描く4コマ漫画「ゆるカナ」より、「ルミティア」をプラモデルで商品化したもの。

「ゆるカナ」の原作者じゃこ氏監修のもと、イラストのかわいさを忠実に再現しており、全高約100mmの手のひらサイズで、思わず集めたくなる大きさとなっている。

小さいながらも各部関節が可動し、誰でも簡単にポージングさせることができる。

また本製品には、購入特典としてゲーム「アルカナディア（仮）」内で使用できるプレゼントコードが付属するほか、コトブキヤショップで購入すると、限定特典として「びっくり顔パーツ」が付属する。

「ゆるカナ ルミティア」

コトブキヤショップ限定特典「びっくり顔パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約100mm 素材：PS、ABS

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。