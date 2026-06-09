木原稔官房長官は9日の会見で、中国海警局の船舶が、与那国島南方の日本のEEZ（排他的経済水域）を航行したと明らかにしました。

政府関係者によると、EEZ内の航行が確認されたのは今月に入ってからだということです。また、別の政府関係者によりますと、船舶は「中国の管轄区域だ」と主張していて、海警局の船がこの海域で管轄権を主張したのは初めてとみられるということです。

木原長官は、「我が国の領土・領海・領空と我が国の権利は断固として守り抜くとの決意で、引き続き毅然かつ冷静に対処していく」と強調しました。

日本とフィリピンは先月28日の首脳会談で、両国間の海洋境界を画定するための交渉を正式に開始することで合意しましたが、中国側はこれに強く反発しています。

木原長官は、こうした反発が今回の中国海警の動きの背景にあるのかどうかについては「我が国として説明する立場にはない」としましたが、「境界画定協定は、協定当時国である日本とフィリピンの権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではないので、国際法上も何ら問題はない」と改めて指摘しました。