ロックバンド・ＴＨＥ虎舞竜の高橋ジョージ（６７）が９日、都内で新曲「ＳｈｏｗａＳｈｏｗａＯｎｄｏ！〜昭和昭和音頭」発売記念と新レーベル設立発表会見に登場した。

『ロックの日』こと『６月９日』に行われた記者会見。高橋は報道陣を見て、「こうやって集まっていただいたのは１１年ぶりぐらい。裁判所前でしたからね。今回は何もしてねーぞと。何もしてないからそんなに集まっていただけないかなと思ったんですけど、ありがたい」と冗談でなごませた。

新曲はロックと盆踊りの融合。出演料が原則無料の、『ＴＨＥ虎舞竜 全国盆踊り行脚プロジェクト』も行う。高橋は「今年の正月に２０年ぶりに再結成した虎舞竜のメンバーと楽しくやろうぜと話していた」と説明。「年代を超えた音楽になれば。全国で踊っていただきたい。日本のソウルビート、盆踊りで日本を元気にしようというプロジェクトを立ち上げました」と笑顔だった。

新レーベル「パイナップルレコーズ」はＴＨＥ虎舞竜を中心とした音楽レーベルとなる。今後へは「武道館で盆踊りもありかな。それは来年ぐらいにできたらいいなと」と意気込んだ。さらに「まだまだ元気。来年（８月の誕生日で）の６９、ロックに向けて、ガンガンロックしていこうかなと思っています」とニヤリとした。