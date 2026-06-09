【男性が選んだ】バラエティ力が高いと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「松田元太」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ力が高いと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。1999年生まれ、埼玉県出身のTravis Japanの最年少メンバーです。ステージでは「セクシータイガー」として艶やかなダンスで魅了し、ドラマでは繊細な演技で主演を務める実力派です。一方でバラエティ番組では「九九ニキ」としてブレイクし、予測不能な天然発言とピュアな姿で日本中を爆笑の渦に巻き込んでいます。
▼回答者コメント
「愛嬌のあるのがよいです。視聴者みんなから愛されるキャラクタです」（60代男性／新潟県）
「『ぽかぽか』のレギュラー出演し、チョットおバカな感じが、親しみを覚えて、好感度が良いと思うからです」（60代男性／埼玉県）
「九九ができないといった天然なキャラクターだけでなく、その場の空気を一瞬で明るくする天賦の才を感じます」（40代男性／宮城県）
1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。SixTONESで活躍する、日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルです。クールなパフォーマンスを披露する一方、ドナルドダックや大物歌手などの多彩なモノマネや一発芸を連発する「ギャグマシーン」としての一面も持っています。「ズドン！」の決め台詞で常に場を明るくする、抜群のバラエティ力とユーモアセンスが魅力です。
▼回答者コメント
「お笑い芸人さんがいると積極的にボケて盛り上げるからです」（40代男性／東京都）
「笑いを取るのが上手いため率直にバラエティ力が高いと思うからです」（40代男性／東京都）
「ダジャレなどを武器としてバラエティ番組でも活躍が記憶に残っているからです」（30代男性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／40票
2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。1999年生まれ、埼玉県出身のTravis Japanの最年少メンバーです。ステージでは「セクシータイガー」として艶やかなダンスで魅了し、ドラマでは繊細な演技で主演を務める実力派です。一方でバラエティ番組では「九九ニキ」としてブレイクし、予測不能な天然発言とピュアな姿で日本中を爆笑の渦に巻き込んでいます。
「愛嬌のあるのがよいです。視聴者みんなから愛されるキャラクタです」（60代男性／新潟県）
「『ぽかぽか』のレギュラー出演し、チョットおバカな感じが、親しみを覚えて、好感度が良いと思うからです」（60代男性／埼玉県）
「九九ができないといった天然なキャラクターだけでなく、その場の空気を一瞬で明るくする天賦の才を感じます」（40代男性／宮城県）
1位：ジェシー（SixTONES）／57票
1位に輝いたのは、SixTONESのジェシーさんでした。SixTONESで活躍する、日本とアメリカのルーツを持つバイリンガルです。クールなパフォーマンスを披露する一方、ドナルドダックや大物歌手などの多彩なモノマネや一発芸を連発する「ギャグマシーン」としての一面も持っています。「ズドン！」の決め台詞で常に場を明るくする、抜群のバラエティ力とユーモアセンスが魅力です。
▼回答者コメント
「お笑い芸人さんがいると積極的にボケて盛り上げるからです」（40代男性／東京都）
「笑いを取るのが上手いため率直にバラエティ力が高いと思うからです」（40代男性／東京都）
「ダジャレなどを武器としてバラエティ番組でも活躍が記憶に残っているからです」（30代男性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)