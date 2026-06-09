「え！？本当に妊婦さん」みちょぱ、美脚際立つ圧巻スタイルに反響「変わらず細くてスゴい」「いい女」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは6月7日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを公開しました。
【動画】みちょぱの圧巻スタイル
コメントでは「え！？本当に妊婦さん めちゃくちゃスタイル良いじゃん」「変わらず細くてスゴい」「可愛すぎて、スタイル良すぎて、本当に妊婦さんですか」「いい女だね〜〜大好きです」「スタイルいいし笑顔が素敵」「美脚」「一番可愛いよ」「妊婦さんに見えない」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】みちょぱの圧巻スタイル
「笑顔が素敵」みちょぱさんは「懐かしの10月のラスベガス」とつづり、1本の動画を投稿。黒いミニワンピースに厚底ブーツ、赤いバッグを合わせたコーディネートです。美しい背中やデコルテ、細く長い脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っていて、見とれてしまいます。
2月に妊娠発表2月5日に「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告していたみちょぱさん。その後も圧巻のスタイルをたびたび披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)