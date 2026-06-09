TBS 田村真子アナのウエディングドレス姿に反響！ 「女神」「眩しすぎる」「本当に綺麗」
TBSアナウンサーの田村真子が、6月8日（月）に自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開し、「女神」「眩しすぎる」「本当に綺麗」など反響が寄せられている。
【写真】後ろ姿まで美しい！ ウエディングドレスをまとう田村アナの全身カット
■昨年結婚を発表
田村はこの日、ハトの絵文字を添えた3枚の写真を投稿。
1枚目には純白のウエディングドレスを着用し、髪をハーフアップでまとめた田村の横顔を収めたカットが、続く2枚目には田村の全身が写るようにハイアングルから撮影されたカットが披露されている。
また3枚目では、着物をまとい、髪をアップスタイルにし、雰囲気をガラリと変えた自身の姿を公開した田村。
投稿を見たファンからは、「ドレス＆お着物、両方お似合いです」「美人すぎる」「旦那さんが羨ましいです」など、絶賛する声が届いている。
田村は、2025年12月26日（金）に、自身のSNSと朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）で、一般男性との結婚を報告した。
引用：「田村真子」Instagram（@tamura_mako_）
【写真】後ろ姿まで美しい！ ウエディングドレスをまとう田村アナの全身カット
■昨年結婚を発表
田村はこの日、ハトの絵文字を添えた3枚の写真を投稿。
1枚目には純白のウエディングドレスを着用し、髪をハーフアップでまとめた田村の横顔を収めたカットが、続く2枚目には田村の全身が写るようにハイアングルから撮影されたカットが披露されている。
投稿を見たファンからは、「ドレス＆お着物、両方お似合いです」「美人すぎる」「旦那さんが羨ましいです」など、絶賛する声が届いている。
田村は、2025年12月26日（金）に、自身のSNSと朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）で、一般男性との結婚を報告した。
引用：「田村真子」Instagram（@tamura_mako_）