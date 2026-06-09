「日本から来て混乱続きだ」一時は濃厚視されていたW杯メンバーからも落選…出番ゼロで“放出”の21歳日本人DF、来季も名門への復帰は困難か「プレミアで戦うには程遠い」

「日本から来て混乱続きだ」一時は濃厚視されていたW杯メンバーからも落選…出番ゼロで“放出”の21歳日本人DF、来季も名門への復帰は困難か「プレミアで戦うには程遠い」