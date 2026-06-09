ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 指輪など窃盗容疑で佐渡の会社員逮捕【新潟】 指輪など窃盗容疑で佐渡の会社員逮捕【新潟】 指輪など窃盗容疑で佐渡の会社員逮捕【新潟】 2026年6月9日 11時38分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 新潟県佐渡市の会社員の男が6月9日、同市内の住宅に侵入して現金約55,000円と指輪など3点(時価合計約31万円相当)を盗んだ疑いで逮捕されました。 警察によりますと、会社員の男の関係者から届け出があり発覚したそうです。警察が動機などを捜査しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 9月6日は「ロックの日」犯人が諦める『ツーロック』自転車の施錠徹底を呼びかけ【新潟】 新潟市消防局「災害情報を集約し見える化」大規模地震への対応を訓練：新潟地震から16日で62年【新潟】 いま雨の降っているところも 午後は次第にやむ、濃霧で見通し悪くなるおそれのところも【これからの天気(6月9日11時40分現在)｜新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 訪問介護, 床暖房, マンション, 静岡, ネジ, 配線, 明大前, 京王線, 鎌倉