新潟県佐渡市の会社員の男が6月9日、同市内の住宅に侵入して現金約55,000円と指輪など3点(時価合計約31万円相当)を盗んだ疑いで逮捕されました。



警察によりますと、会社員の男の関係者から届け出があり発覚したそうです。警察が動機などを捜査しています。