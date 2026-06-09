沢尻エリカ、美デコルテ映える真っ赤な輝き 美しさを保つために意識していることは「心を鍛える」
俳優・沢尻エリカが、スキンケアブランド「ESIENCE」のブランドアンバサダーに就任。就任記念として、本日よりスペシャルインタビューが公式サイトにて公開された。
【動画】沢尻エリカ、美しさを保つために意識していることは？
撮影は、デコルテラインが映える真っ赤な衣装で煌めきを表現した沢尻。インタビューでは撮影から一変、白のドレスで華やかさを醸し出した沢尻が、年齢とともに変化した美容観や、日々の習慣などを赤裸々に語った。
以前は、スキンケアなど外見のケアに意識が向いていたという沢尻。しかし「今はヨガやピラティスで心を鍛えたり、心と体のバランスもすごく大切にしています」と変化が生まれたことを明かした。さらに休みの日には、「登山したりキャンプしたりとか、自然の中でリフレッシュしてストレスを溜めないようにしています」とアクティブな一面も披露。
変化していく中でのこだわりには、「自分らしくいることは本当に大切にしていきたいと思っています」と笑顔で語った。
インタビューのほか、撮影現場での様子や、ビジュアル制作の裏側を収めたメイキングムービーも公開。歳を重ねるにつれ、輝きが増し続ける沢尻の新ビジュアルに注目だ。
【インタビュー】
――年齢を重ねていく中で、美容への意識はどう変化しましたか？
以前は外見のケアに意識が向いていたと思います。もちろんスキンケアも大事なんですけれども、今はヨガやピラティスで心を鍛えたり、心と体のバランスもすごく大切にしています。
――美しさを保つために意識していることは？
まずは本当に、無理をしすぎないことだと思います。休みの時には、リフレッシュに登山したりキャンプしたりとか、自然の中でリフレッシュしてストレスを溜めないようにしています。
――変化していく中でも、こだわり続けたいことはありますか？
年齢や環境によって変化していくことはたくさんあると思います。でも、自分らしくいることは本当に大切にしていきたいと思っています。
【動画】沢尻エリカ、美しさを保つために意識していることは？
撮影は、デコルテラインが映える真っ赤な衣装で煌めきを表現した沢尻。インタビューでは撮影から一変、白のドレスで華やかさを醸し出した沢尻が、年齢とともに変化した美容観や、日々の習慣などを赤裸々に語った。
以前は、スキンケアなど外見のケアに意識が向いていたという沢尻。しかし「今はヨガやピラティスで心を鍛えたり、心と体のバランスもすごく大切にしています」と変化が生まれたことを明かした。さらに休みの日には、「登山したりキャンプしたりとか、自然の中でリフレッシュしてストレスを溜めないようにしています」とアクティブな一面も披露。
インタビューのほか、撮影現場での様子や、ビジュアル制作の裏側を収めたメイキングムービーも公開。歳を重ねるにつれ、輝きが増し続ける沢尻の新ビジュアルに注目だ。
【インタビュー】
――年齢を重ねていく中で、美容への意識はどう変化しましたか？
以前は外見のケアに意識が向いていたと思います。もちろんスキンケアも大事なんですけれども、今はヨガやピラティスで心を鍛えたり、心と体のバランスもすごく大切にしています。
――美しさを保つために意識していることは？
まずは本当に、無理をしすぎないことだと思います。休みの時には、リフレッシュに登山したりキャンプしたりとか、自然の中でリフレッシュしてストレスを溜めないようにしています。
――変化していく中でも、こだわり続けたいことはありますか？
年齢や環境によって変化していくことはたくさんあると思います。でも、自分らしくいることは本当に大切にしていきたいと思っています。