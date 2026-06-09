山本里菜アナ、TBS田村真子アナの結婚式ショット公開 “幸せいっぱい”な姿に感激「美しすぎる!!!」「ほんとーーに幸せそうだった」
元TBS所属のフリーアナウンサー・山本里菜（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。TBSの田村真子アナウンサー（30）の結婚式に出席したことを明かした。
【写真】田村真子アナの結婚式ショットを公開した山本里菜
山本は純白のドレス姿などの田村との写真を公開し、「美しすぎる!!!」「ほんとーーに幸せそうだった」と祝福。「そんな真子を見られて私も幸せ！」と喜びをつづった。
また、「夫婦生活これから色々あると思うから私でよかったら何でも相談してね、と伝えようと思った」と明かしつつ、「何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお似合いで、お互いに支え合えているのを感じた素敵なお二人でした」と新郎新婦の印象を語った。
さらに、「呼んでくれてありがとう〜。またゆっくりお祝いさせてね。だいすきー!!!!」とメッセージを送り、幸せいっぱいの結婚式を振り返った。
投稿では、式の司会を務めたTBSの宇賀神メグアナウンサーと赤荻歩アナウンサーについても触れ、「お二人の司会からも真子への愛を感じました」とコメント。ハッシュタグには「#この笑顔を一生見ていたい」と添え、田村の晴れ姿を称えていた。
田村アナは、昨年12月26日にTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも生報告した。スタジオがどよめく中「先日ちょっと…結婚をいたしました。一般の方なんですけど」と報告。「変わらず、このままお仕事も頑張って参りますので、今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。2018年4月、TBSに入社。毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では2024、25年とTBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。
【写真】田村真子アナの結婚式ショットを公開した山本里菜
山本は純白のドレス姿などの田村との写真を公開し、「美しすぎる!!!」「ほんとーーに幸せそうだった」と祝福。「そんな真子を見られて私も幸せ！」と喜びをつづった。
また、「夫婦生活これから色々あると思うから私でよかったら何でも相談してね、と伝えようと思った」と明かしつつ、「何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお似合いで、お互いに支え合えているのを感じた素敵なお二人でした」と新郎新婦の印象を語った。
投稿では、式の司会を務めたTBSの宇賀神メグアナウンサーと赤荻歩アナウンサーについても触れ、「お二人の司会からも真子への愛を感じました」とコメント。ハッシュタグには「#この笑顔を一生見ていたい」と添え、田村の晴れ姿を称えていた。
田村アナは、昨年12月26日にTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも生報告した。スタジオがどよめく中「先日ちょっと…結婚をいたしました。一般の方なんですけど」と報告。「変わらず、このままお仕事も頑張って参りますので、今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。2018年4月、TBSに入社。毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では2024、25年とTBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。