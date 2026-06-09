戸田恵梨香、家庭と俳優業での悩み明かす「自分の気持ちと理想の形をどういう風にすれば心が安定するんだろう」夫は松坂桃李
俳優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。家庭と俳優業の両立について悩みを明かした。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
番組では、2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりも登場。戸田が悩みを明かした。
戸田は「仕事と家庭のバランスにすっごい悩んでいて」と切り出し「夫が仕事をしている時は子どもを1人にしたくない。夫が働いている時は家にいると決めている」と明かした。
続けて「今回は、細木数子さんのお話をもらって、これは絶対やりたいと思ってやりましたけど、絶対やりたいと思っても、できないという時が出てくるかもしれない」と吐露。「自分の気持ちと理想の形をどういう風にすれば自分の心が安定するんだろうと思っている」と話した。
これに対し、細木は「バランスをうまく調整しながらいかないと崩れていく。そういう方向性を決めるにも今年は非常にいい時期。今後どのような展開を示していくかというのをお決めになっていくと非常にいいんじゃないか」と答えていた。
戸田は、2020年12月10日に松坂桃李（37）と結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。
【写真】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
番組では、2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりも登場。戸田が悩みを明かした。
戸田は「仕事と家庭のバランスにすっごい悩んでいて」と切り出し「夫が仕事をしている時は子どもを1人にしたくない。夫が働いている時は家にいると決めている」と明かした。
これに対し、細木は「バランスをうまく調整しながらいかないと崩れていく。そういう方向性を決めるにも今年は非常にいい時期。今後どのような展開を示していくかというのをお決めになっていくと非常にいいんじゃないか」と答えていた。
戸田は、2020年12月10日に松坂桃李（37）と結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。