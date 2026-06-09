オリラジ藤森慎吾、15歳年下の妻と“顔出し”夫婦2ショットでトーク「奥様かわいい」「おキレイな方」「歳の差感じないですね！」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「藤森慎吾のドライブトーク〜夫婦で千葉に行きます〜」と題し、15歳年下の妻・ミヅキさんとの“顔出し”2ショット動画を公開した。
【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森
◆互いのことを「ミー」「シー」と呼び合う
この日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面にドライブへ。藤森が運転、ミヅキさんが助手席に座り、長女が寝ている間だけカメラを回し夫婦でトークを繰り広げた。なお、藤森は「ミー」、ミヅキさんは「シー」と互いのことを愛称で呼び合った。
家族旅行の話題では、以前はコース料理が出てくるようなホテルに泊まったこともあったが、子どもを連れていくようになってからは「どんないいホテル泊まろうが、いいごはんが出てこようが、もうバイキングが最強」と、親になってからの価値観の変化を告白。
現在は、星野リゾートが展開する「リゾナーレ」にハマっていると話し、「次、八ヶ岳（リゾナーレ八ヶ岳）行くもんね」と旅の予定を明かしていた。
◆「家事分担ってどう決めましたか？」夫婦への質問に答えるコーナーも展開
中盤頃からは、ミヅキさんが募集してくれたという夫婦への質問に答えるコーナーを実施し、「結婚前にこれ話しておいてよかったってことはありますか？」「家事分担ってどう決めましたか？」「夫婦2人時間ってどうやって作ってますか？」「お金管理って共同、別？オススメありますか？」などの寄せられた質問に対し、藤森夫婦のケースをアンサーとして紹介していた。
コメント欄には「奥様かわいい」「おキレイな方ですね」「藤森くんが幸せそうで、なんか親戚でもないのにほっとしました 素敵な奥様」「いい奥さんですね！こうゆう奥さんが1番信頼できると思う！安心できる」「かっこいい奥さん。落ち着いてるし、肝も据わってる感じ」「お2人の関係性がしっかりと伝わる動画です！」「歳の差感じないですね！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性との結婚を発表。同年11月に第1子となる女児が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。
【動画】「奥様かわいい」「歳の差感じないですね！」15歳下の妻と“顔出し”2ショットでトークするオリラジ藤森
◆互いのことを「ミー」「シー」と呼び合う
この日は、長女（1）も一緒に家族で千葉方面にドライブへ。藤森が運転、ミヅキさんが助手席に座り、長女が寝ている間だけカメラを回し夫婦でトークを繰り広げた。なお、藤森は「ミー」、ミヅキさんは「シー」と互いのことを愛称で呼び合った。
現在は、星野リゾートが展開する「リゾナーレ」にハマっていると話し、「次、八ヶ岳（リゾナーレ八ヶ岳）行くもんね」と旅の予定を明かしていた。
◆「家事分担ってどう決めましたか？」夫婦への質問に答えるコーナーも展開
中盤頃からは、ミヅキさんが募集してくれたという夫婦への質問に答えるコーナーを実施し、「結婚前にこれ話しておいてよかったってことはありますか？」「家事分担ってどう決めましたか？」「夫婦2人時間ってどうやって作ってますか？」「お金管理って共同、別？オススメありますか？」などの寄せられた質問に対し、藤森夫婦のケースをアンサーとして紹介していた。
コメント欄には「奥様かわいい」「おキレイな方ですね」「藤森くんが幸せそうで、なんか親戚でもないのにほっとしました 素敵な奥様」「いい奥さんですね！こうゆう奥さんが1番信頼できると思う！安心できる」「かっこいい奥さん。落ち着いてるし、肝も据わってる感じ」「お2人の関係性がしっかりと伝わる動画です！」「歳の差感じないですね！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性との結婚を発表。同年11月に第1子となる女児が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。