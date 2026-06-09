宇都宮中心部でクマ目撃相次ぎ宇都宮大学の全学部が休講に　市内の小中学校で休校続きオンライン授業も

栃木県宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ市内では小中学校にくわえ大学も休校や休講となっています。

宇都宮市では6日から少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょうも未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいます。

午前6時ごろには、宇都宮大学付近で目撃情報があり、消防などが捜索を行いました。

宇佐美輝記者：

宇都宮大学の敷地内です。消防がドローンを使ってクマを捜索しています。今ドローンが空に上がっていきます。

市によりますと、目撃情報があった大学や中学校の周辺を重点的にドローンで捜索をしましたが、現在もクマは見つかっていないということです。

目撃情報があった宇都宮大学では全学部で休講となっています。

また市内の小中学校（市立）はきょうも引き続き全校で休校となりました。

副校長：

先生方課題の配信をお願いします。

長期化に向けてオンライン授業を行う学校では課題を配信して授業を進めました。

市は、今まで目撃されたクマが同一個体か定かではなく複数いる可能性もあるとしていて、今後も目撃情報や通報をもとにドローンを使用して捜索するなど警戒を続けるとしています。