米データサイト「ファングラフス」が8日（日本時間9日）、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）の3冠王獲得の可能性について特集した。

アルバレスは今季66試合で打率.316、22本塁打、48打点。出塁率.431、長打率.650を記録しており、本塁打と打点でア・リーグトップ。打率も.325のヤンディ・ディアス（レイズ）に次ぐ2位にランクしている。本塁打王争いでは現状、最も有利な立場にある。ライバルになるアーロン・ジャッジ（ヤンキース）と村上宗隆（ホワイトソックス）はともに故障離脱中。特にジャッジは長期離脱が見込まれており、本塁打王争いへの影響は大きい。

打点部門ではチームメートのクリスチャン・ウォーカーに2打点差と僅差だが、アルバレスは高い得点力を誇るアストロズ打線の中心打者であり、打点王を維持する可能性は高いとみられている。

最大のハードルは打率となるが、ア・リーグに高打率の打者がひしめいているわけではない。今週時点で規定打席到達者のうち打率3割を超えているのは5人のみ。首位ディアスとの差も9厘で、十分に逆転可能な範囲にある。

「ファングラフス」は独自の予測システム「ZiPS（ジップス）」を用いて残りシーズンをシミュレーションした。ZiPSは過去の成績、年齢、故障歴、キャリア推移、類似選手のデータなどを基に将来成績を予測するモデルだ。その結果、アルバレスが本塁打王となる確率は75.7％、打点王は75.1％といずれも圧倒的なトップだった。

一方、首位打者争いではディアスが46.3％でトップ。アルバレスは33.7％で2位。ZiPSは最終的に、アルバレスが3冠王を獲得する確率を27％と予測している。この4分の1強という数字は決して高くはないが、「ファングラフス」の予測システムで、6月上旬で3冠王獲得確率が27％に達すること自体が極めて異例。アルバレスが近年では屈指の3冠王候補であることを示している。