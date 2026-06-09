【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】レバノン情勢を巡って７日に交戦状態となったイスラエルとイランは８日、米国の呼びかけに応じて攻撃を停止した。

交戦は一時収束した形だが、イスラエルはレバノンでの軍事作戦を継続する方針で、イランと一触即発の状況が続いている。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、「イランへの攻撃を停止した」と発表した。イスラエルは同日、イランに大規模な攻撃を改めて仕掛ける方針だったとされるが、ネタニヤフ氏がトランプ米大統領と電話会談した後、方針を転換した。米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は会談で、イランへの攻撃を続ければ「すぐに孤立する」と警告。「中東の５か国からもネタニヤフ氏に攻撃を止めるよう働きかけてほしいと求められた」と伝えた。

７日夜から８日昼にかけてイスラエルに約３０発のミサイルを発射したイランも８日、軍事作戦の中断を発表した。トランプ氏はアクシオスのインタビューで「イスラエルが攻撃を止めれば、イランも止める用意があるとのメッセージを受け取った」と主張した。

ただ、ネタニヤフ氏は、レバノンの親イラン勢力ヒズボラについて「彼らの攻撃拠点を全て破壊する」とレバノンでの戦闘を継続する声明を発出した。イランも、レバノンへの攻撃が続けば「より厳しく、強い措置をとる」（イラン軍中央司令部）と反発。米国とイランによる交渉の進展は見通せない状況になっている。