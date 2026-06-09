

「うどん屋GAMAMA幻のレシピ」（じゃこ丸パーク津田HPより）／写真右は音楽家の佐藤公哉さん（写真＝Yuri Sakai）

香川県さぬき市の宿泊施設のレストランで、空いている昼間の時間を活用した親子向けのうどん作り体験イベントが 6月28日（日）に開かれます。

企画したのは、さぬき市の地域おこし協力隊であり、国内外のダンス・演劇・ショー・企業プロモーションの振付師、ディレクターとして活躍している柿崎麻莉子さんです。柿崎さんはアートを軸にしたコミュニティー形成の場所として「GAMAMA PARK」を立ち上げて活動しています。

さぬき市津田町のじゃこまるパーク津田のレストラン「アクアベル」で開かれるイベント「うどん屋 GAMAMA幻のレシピ」は、讃岐うどんの「幻のレシピ」を発見するところから始まります。レシピを解読して、「小麦粉遊び」や「うどん踏みダンス」などうどん作りを楽しみながら進め、最後は実食もできます。

当日は音楽家の佐藤公哉さんの歌声も加わるというちょっと不思議なうどん作りです。

イベントで活用するレストランは、宿泊者向けの朝食・夕食提供を中心に営業していて、日中は予約での利用がメインでした。施設では地域貢献のため、昼間の時間帯も活用し、地域交流や、学び、体験できる場づくりを目指すということです。

6月28日（日）の午後1時から、参加費は大人1人と子ども1人で2500円（1人追加につきプラス1000円）です。イベントの参加予約はGAMAMA PARKの特設ページ（https://gamamaudon.peatix.com）で受け付けています。