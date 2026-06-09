沖縄や奄美は長引く大雨に警戒 12日頃は関東などゲリラ雷雨に注意 2週間天気予報
来週前半にかけて梅雨前線は南西諸島付近に停滞し、沖縄や奄美は梅雨末期の大雨に警戒が必要です。本州付近は晴れ間の出る日が多いですが、12日(金)頃は関東などでゲリラ雷雨の恐れがあります。来週後半になると梅雨前線が本州付近に北上し、九州から関東甲信で梅雨が本格化するでしょう。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。
沖縄や奄美で梅雨末期の大雨
来週前半にかけて梅雨前線が沖縄付近に停滞するでしょう。前線上を低気圧がたびたび通過する予想です。沖縄や奄美は活発な雨雲が次々とかかり、梅雨末期の大雨となりそうです。特に11日(木)にかけては警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。
最高気温は関東から九州では28℃前後まで上がり、蒸し暑い日が多くなりそうです。
来週後半 本州付近で梅雨が本格化
来週後半は次第に梅雨前線が本州付近まで北上するでしょう。沖縄や奄美は18日(木)以降は晴れる日が増えて、梅雨明けとなりそうです。強い日差しが照り付けて、厳しい暑さとなります。熱中症に警戒が必要です。
一方で、本州付近は梅雨が本格化するでしょう。雨の降る日が続き、雨脚の強まる所もありそうです。北陸や東北南部、東北北部も次第に梅雨入りとなるでしょう。側溝の掃除をするなど大雨に備えると良さそうです。湿度が高く、一段とムシムシする日が多くなるでしょう。食品の管理にも注意が必要です。