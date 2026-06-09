来週前半にかけて梅雨前線は南西諸島付近に停滞し、沖縄や奄美は梅雨末期の大雨に警戒が必要です。本州付近は晴れ間の出る日が多いですが、12日(金)頃は関東などでゲリラ雷雨の恐れがあります。来週後半になると梅雨前線が本州付近に北上し、九州から関東甲信で梅雨が本格化するでしょう。北陸や東北南部、東北北部も梅雨入りとなりそうです。

沖縄や奄美で梅雨末期の大雨

来週前半にかけて梅雨前線が沖縄付近に停滞するでしょう。前線上を低気圧がたびたび通過する予想です。沖縄や奄美は活発な雨雲が次々とかかり、梅雨末期の大雨となりそうです。特に11日(木)にかけては警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。





前線から比較的離れている九州から東北は晴れ間の出る日が多くなりますが、今週後半は12日(金)を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。関東などゲリラ雷雨に注意が必要です。15日(月)は梅雨前線上の低気圧が本州の南岸沿いを進み、広く雨が降り、雨脚の強まる所もあるでしょう。最高気温は関東から九州では28℃前後まで上がり、蒸し暑い日が多くなりそうです。

来週後半 本州付近で梅雨が本格化

来週後半は次第に梅雨前線が本州付近まで北上するでしょう。沖縄や奄美は18日(木)以降は晴れる日が増えて、梅雨明けとなりそうです。強い日差しが照り付けて、厳しい暑さとなります。熱中症に警戒が必要です。



一方で、本州付近は梅雨が本格化するでしょう。雨の降る日が続き、雨脚の強まる所もありそうです。北陸や東北南部、東北北部も次第に梅雨入りとなるでしょう。側溝の掃除をするなど大雨に備えると良さそうです。湿度が高く、一段とムシムシする日が多くなるでしょう。食品の管理にも注意が必要です。