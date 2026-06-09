アジア株 韓国台湾反発も「スペースX」上場で資金流出懸念、ハイテク依存露呈 アジア株 韓国台湾反発も「スペースX」上場で資金流出懸念、ハイテク依存露呈

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アジア株 韓国台湾反発も「スペースX」上場で資金流出懸念、ハイテク依存露呈



東京時間11:05現在

香港ハンセン指数 24607.76（-49.30 -0.20%）

中国上海総合指数 3966.89（+7.55 +0.19%）

台湾加権指数 44352.44（+849.66 +1.95%）

韓国総合株価指数 7737.42（+253.01 +3.38%）

豪ＡＳＸ２００指数 8581.80（-43.32 -0.50%）



アジア株は高安まちまち。



イランとイスラエルが攻撃停止を発表したものの、いつ再び衝突するかわからない緊迫した情勢が続く。



トランプ米大統領は「イランとの合意は近い」と市場の鎮静化を図っているが、ネタニヤフ首相はイランとの停戦を認めていない、攻撃を一時停止しただけだ。イスラエルはレバノンでの作戦を継続すると表明している。



韓国株と台湾株は大幅反発、ナスダック反発を受けハイテク関連が買い戻されている。ただ、上値は重い。



韓国総合指数の約50%をサムスン電子とSKハイニックスが占めているため、2社の値動きに振り回される展開は続く見通し。台湾株も同様、TSMCだけで全体の40%を占めているため、AI熱が冷めると市場は雪崩のように崩れる。



史上最大規模となる米スペースXの上場を控え、世界中の投資家が韓国・台湾のAI株から資金を引き揚げているとの見方が広がっている。台湾と韓国はハイテク依存度が高いため、スペースX上場に伴う資金移動の影響を最も受けやすい。



香港株は小幅続落、米利上げ観測が高まっている。香港は金融政策を米国に連動させている。



予想以上に強かった米雇用統計を受け、年内の米利上げ観測が高まっているが、市場は先走りしすぎている可能性がある。賃金上昇のペースが鈍化しているほか、あす発表されるコアCPIは伸びがやや鈍化することが見込まれている。

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