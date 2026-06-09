女優の志田未来が、旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初登場！ “推し活”で話題の金沢の神社を参拝し、推しのメンバーカラーのお守りを探した。志田が推すメンバーとは……!?

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志田といえば、畑芽育とダブル主演を務めるドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）が5月31日の放送をもって完結。「ドラマの撮影も終わったし、いっぱい食べて食欲を解放して楽しみたい」ということで、志田は初夏の石川県金沢市へ。3種類のおにぎり、生麩饅頭、モンブランをペロリと平らげ、宿でものどぐろや能登牛が並ぶ豪華な会席料理コースを存分に味わった。

そんな志田は、旅の2日目に石浦神社へ。金沢最古の歴史を持つ石浦神社は、50色近くもあるお守りが有名で、昨今は“推しカラー”を求めて全国から参拝客が集まる。志田もこれを目当てに訪れ、ズラリと並ぶカラフルなお守りに「かわいい！」とときめいた。

実は志田は、人気女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの大ファンで、ベビーピンク担当の松本かれん推し！ 推しカラーを意識してなのか、この日の志田は、襟付きのシースルートップスもチェックのボトムスもピンク系だった。

FRUITS ZIPPERの健康を願った志田は、ベビーピンクに近い色のお守りを見つけてニッコリ。旅行安全のお守りも入手し、「これで日本全国、安全にFRUITS ZIPPERさんのコンサートに行けそうです！」と喜びを噛みしめた。

なお、志田の金沢旅VTRは、5月30日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。“推し活”を楽しむ志田にX上は、「志田未来さん、FRUITS ZIPPER推しなんだ！ 親近感」「旅サラダですーぱーかれんたいむ！流れたの激アツだった」「志田未来さん ふるっぱーの健康を願ってくれてた」「松本かれんちゃん推しとは とても微笑ましい趣味」といった声で大盛り上がりだった。

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