吉本新喜劇座長のすっちー（54）が、8日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・10）に出演。クレジットカードの利用明細をめぐる妻との“攻防”を明かした。

同番組では「リアル過ぎるマネーライン大調査」として、500人に街頭インタビューを実施。関西人夫婦の小遣い、趣味代、美容代、プレゼント代の平均値を探った。

その中で、小遣い制の夫に対し、妻の美容代が“ブラックボックス”化していることが判明した。これにMCの「ナインティナイン」岡村隆史は「ホンマのこと言うて、化粧水、あんなにいる？」と本音をポロリ。自身は月5万円の小遣い制というお笑い芸人・もっちは「子供に対して奥さんがめちゃくちゃ甘い」と打ち明けた。

それまで電子ドラムで練習していた高校1年生の息子が「ホンマのドラムを叩いてみたいな〜」と漏らすと、妻は「買って来ました〜！」と即購入したそう。もっちは「めっちゃデカいんすよ」と嘆き、子供の将来が最優先という妻の姿勢にため息をついた。

すると、仕事部屋を借り、家族とは別居生活を送っているすっちーは「なんぼ使われてもこっちは文句を言えない」と吐露。「例えばカードの明細とかも、ネットで見れますやん」と切り出した。

その出費状況に「ちょっと…」と確認しようとすると、妻は「そんなん見たらアカン」と制止。「やめとき、おもんなくなるで」と言われたことを明かすと、一同は爆笑。共演者からは「うわ、キツ！」「カードの明細を見たらオモロなくなるの！？」などの声が飛んでいた。