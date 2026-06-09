ある日突然、我が子が学校に行けなくなることも。今回は、そんな不登校にまつわるエピソードをご紹介します。

親として一番しんどい時期

「子どもが不登校になったときが、親として一番しんどい時期でした。旦那や義両親からは私が甘やかすからと責められ、先生からは『お母さんが頑張って登校させてください』と言われ。子どもに付き添って登校すれば、事情を知らない保護者や教師から『甘やかしすぎ』と言われ……。子どもは学校に入れず泣くし吐くし、どうしたらいいかわかりませんでした……。

ママ友と会ったときに子どものことを聞かれたので、深刻にならないように『朝も全然起きてこないから大変だよ〜』って言ったら、『うちの子は学校大好きだからな〜』と言われ……何だかものすごく悲しくなりました。うちの子だって幼稚園は大好きだったし、1年生の頃もそれなりに楽しんでいました。本当に、ある日突然、いじめもないのに行けなくなったんです。

それが小6の卒業間近の時期に突然『学校に行く』と言い出し、それから中学も問題なく通えています。子どもいわく気持ちが変わったとのこと……。逆にママ友の子は、中学に入ってから不登校気味になっています。『あのときは無神経なこと言ってごめん』と言われたけれど、それくらいみんな最初は他人事だったんですよね。どんなことも、明日は我が身なのかもしれません……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 自分の子どもが不登校になるなんて、思いもしなかった親御さんも多いですよね……。何かのきっかけでそうなってしまうことはあるもの。他人事だと思える人は、ある意味幸せですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。