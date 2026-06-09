W杯前最終戦で猛アピール決勝弾! FW塩貝健人がオランダ撃破宣言「同じような形でゲームを変えられたら」
完全非公開で行われた“W杯前ラストマッチ”でアピールに成功した。日本代表FW塩貝健人(ボルフスブルク)は現地時間7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチで2-1の勝利に導く決勝点を記録。8日の練習後には報道陣の取材で「本番のオランダ戦でまた同じような形でゲームを変えられたら」と高らかに決意を語った。
昨年3月のスコットランド戦でA代表デビューを飾った21歳の塩貝は、国際Aマッチ通算1試合でW杯メンバーに選出されたシンデレラボーイ。5月31日のアイスランド戦では気迫が空回りし、アピールには至らなかったが、W杯に向けたキャンプではどの練習メニューにおいても気持ちの強さを表現しており、常連組からも一目置かれる存在となっている。
そうして迎えた7日のトレーニングマッチ、1-1の同点で投入されたという塩貝は見事に結果を出した。
「僕が試合に出た時はまだ引き分けだったので、そういう意味で本番どおりの良い想定になるかなという試合展開で出場機会が来て、U-19はA代表と試合ができるということでモチベーションは高かったと思うし、僕もそのモチベーションでは負けていなかった」
試合内容を一部公表した森保一監督によると、塩貝のゴールはDF冨安健洋からのロングフィードに抜け出した形。塩貝にとっては非公式ながらA代表の実戦での初ゴールだった。
「自分の力を選手にもスタッフにも見せられたと思う。本番で出番が来るのを待つしかないけど、なかなか点が取れていない状況で点が取れて、1点取ったことでゴールのイメージはだいぶ広がったし、練習試合とはいえゴールの感覚を掴めたことは大きかった。良い状態でW杯に行けるのはチームとしても個人としても良いこと。本番のオランダ戦で同じような形でまたゲームを変えられたらなと思います」
さらにゴールを決めた後も、喜びより「もう1点という気持ちがあった」というのが塩貝らしさ。今回のキャンプ中も周囲の選手たちから学ぶ姿勢を忘れず、急速な成長曲線を描きながら開幕を迎えようとしているのが頼もしい。
「この2週間、僕は調整というよりも上手くなるという気持ちでずっとやってきたんで、上手くなっていると思うし、違った自分が見せられると思うので、またオランダ戦で楽しみにしていてください」。異質なギラギラ感で急台頭する21歳は、己もまだ知らない姿でW杯のピッチに立ち、オランダのゴールをこじ開ける。
(取材・文 竹内達也)
昨年3月のスコットランド戦でA代表デビューを飾った21歳の塩貝は、国際Aマッチ通算1試合でW杯メンバーに選出されたシンデレラボーイ。5月31日のアイスランド戦では気迫が空回りし、アピールには至らなかったが、W杯に向けたキャンプではどの練習メニューにおいても気持ちの強さを表現しており、常連組からも一目置かれる存在となっている。
「僕が試合に出た時はまだ引き分けだったので、そういう意味で本番どおりの良い想定になるかなという試合展開で出場機会が来て、U-19はA代表と試合ができるということでモチベーションは高かったと思うし、僕もそのモチベーションでは負けていなかった」
試合内容を一部公表した森保一監督によると、塩貝のゴールはDF冨安健洋からのロングフィードに抜け出した形。塩貝にとっては非公式ながらA代表の実戦での初ゴールだった。
「自分の力を選手にもスタッフにも見せられたと思う。本番で出番が来るのを待つしかないけど、なかなか点が取れていない状況で点が取れて、1点取ったことでゴールのイメージはだいぶ広がったし、練習試合とはいえゴールの感覚を掴めたことは大きかった。良い状態でW杯に行けるのはチームとしても個人としても良いこと。本番のオランダ戦で同じような形でまたゲームを変えられたらなと思います」
さらにゴールを決めた後も、喜びより「もう1点という気持ちがあった」というのが塩貝らしさ。今回のキャンプ中も周囲の選手たちから学ぶ姿勢を忘れず、急速な成長曲線を描きながら開幕を迎えようとしているのが頼もしい。
「この2週間、僕は調整というよりも上手くなるという気持ちでずっとやってきたんで、上手くなっていると思うし、違った自分が見せられると思うので、またオランダ戦で楽しみにしていてください」。異質なギラギラ感で急台頭する21歳は、己もまだ知らない姿でW杯のピッチに立ち、オランダのゴールをこじ開ける。
(取材・文 竹内達也)